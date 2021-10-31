北京冬奧｜中國冰球隊或無緣主場出撃　冰總竟因這理由考慮DQ

北京冬奧會倒數計時，但中國要面對的尷尬情形卻持續出現，除了疫情反覆之外，最近國際冰上曲棍球聯合會更考慮，讓本來因為主辦國身份，可以自動參賽的中國隊退出比賽，原因是他們的技術落差太大，如果第一輪遇上美國就慘敗，對誰都沒好處。



拉好線條，在冰上仔細繪製標線，北京冬奧會的冰上曲棍球場地，正在做最後準備。 北京冬奧製冰師：「今天我們正在佈置並實際繪製所有的曲棍球標記，所有的線條圓圈，所以進展相當不錯。」

尷尬的是，最終中國隊選手恐怕無緣上場，因為根據《紐約時報》報道，國際冰上曲棍球聯合會，考慮在幾天內，將在蘇黎世舉行的董事會中，決定讓中國退賽，一旦如此，中國隊將成為冬季奧運史上第一個，自參賽全被取消的主辦國。

+ 12

原因是，儘管進幾年，中國大陸積極推動冰上運動，但冰上曲棍球國家隊，技術還沒跟上，而且賽會第一輪，就會上美國、加拿大跟德國，三個傳統強國，協會主席認為，中美地緣關係緊張之際，再出現一場0比15慘敗的比賽，對中國和冰球都沒好處。

「只有境內觀眾能夠進場參加，所以只會有中國粉絲，衛生當局做了人數限制，賽事人員入境也有管控與一般入境管制分開管理，就是要抑制疫情在賽事期間或之後傳播。」不只場內較量，跟疫情帶來的風險，28日，美國兩黨參議員又提出國防政策法修正案，要以踐踏人權為由，要求美國政府抵制北京奧運，只是按照美國國會議程，這項修正案應該趕不上杯葛明年二月的北京冬奧會。

相關圖輯：北京冬奧會獎牌「同心」正式發布 多處細節展示中華傳統文化▼▼▼

延伸閱讀：

陸再爆本土疫情 實體廣交會堅持開

【本文獲「TVBS」授權轉載。】