北京冬奧︱冰球場唔止打波　俄羅斯瑞士毆鬥打甩頭盔球證都遭殃

北京冬奧男子冰球賽展開，衛冕的俄羅斯奧委會（ROC）迎戰瑞士，雖以1：0旗開得勝，比賽卻火藥味十足。



雙方比賽期間接連發生毆鬥，其中在第二節俄方於門前一次進攻，雖然已被瑞士守門員及後衛瓦解攻勢，但ROC球員仍不推撞對手「撩交打」，不失「戰鬥民族」本色。

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俄羅斯奧委會跟瑞士球員在冰球場上毆鬥。（美聯社）

這衝突結果令雙方於門前扭作一團，本身已倒地的瑞士門將索性躲進龍門「避難」。而其他瑞士球員則包圍「兇手」，雙方拳來拳往，一度連頭盔都打甩。

就連上前勸交的球證在過程中亦不幸「中招」，場面一片混亂，終在擾攘數分鐘後平息，兩隊共有多達4名球員被罰離場兩分鐘。

兩隊之後再次出現「頭頂頭」場面，再次形成大混戰，結果又有3人被罰離場。不過，其實類似場面在冰球項目中並不罕見，球員不時會因身體碰撞而「無名火起」演變成打架，所以外國媒體均未有特別報道事件。

ROC賽後排小組第二，落後同樣贏波的丹麥，兩隊下場會互撼，爭奪小組首名直接出線半準決賽的資格。