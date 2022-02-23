財政預算案．消費券｜令人望穿秋水的四月

特首林鄭月娥周二（22日）表示，學校要停課至少到4月復活節假期結束，防疫措施亦要延長至4月20日。財政司司長陳茂波周三（23日）在《財政預算案》中公布推出1萬元電子消費券，第一期5千元將在4月向前一輪申請者率先派發，餘額會跟新申請者一起在年中分批發放。還有早前已公布的1萬元臨時失業支援也是以4月為發放目標，4月無疑令人期待。



然而，現在距離4月還有兩個月時間。基層市民在這兩個月若然積蓄清零，日子怎麼辦？



不論是從嚴防疫、盡早遏止第五波疫情，還是消費券及臨時失業支援，都是方向正確的政策，切合當下社會需要。但我們不妨代入小市民的角度想像一下：一個四口之家，男的原本在餐廳工作，但因為晚市禁止堂食以及午市人流大減，不久前已被裁員，女的在健身室做清潔工作，但自1月起已被放無薪假，兩個子女則在小學及中學階段。四個人住在三百呎的單位，租金萬多元，計及其他生活開支，積蓄不到三個月相信就要清零。對他們來說，4月的財政援助可謂遙不可及，更何況目前連如何申請也尚未知道。

這個雖然是假設的例子，但相信許多基層的情況大約如此。根據香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，目前食肆生意額只剩兩至三成，估計超過1200間食肆正在暫時停業及約200至300間已經結業。而工聯會在第四波疫情期間亦曾網上訪問1.7萬人，近半受訪者積蓄不足三個月開支。

2月23日，財政司長長陳茂波以網上視像形式發表《財政預算案》。（余俊亮攝）

打仗的速度解市民燃眉之急

要做到急市民所急，紓困措施必須快而準。事實上，1萬元臨時失業支援所屬的第六輪防疫抗疫基金撥款在《財政預算案》前已經提出，並在上星期二（15日）獲立法會財務委員會迅速通過，反映官員也有彈性行事的思維。但即使如此，臨時失業支援能否在3月前便開始接受市民申請，在4月前發放？又例如新一輪總值1萬元的電子消費券，財政司司長陳茂波表示在4月會先發放第一期、5千元，但有了往年的經驗及申請者資料，當局又可否在更早時間，例如3月之內便發放金額？

毋庸置疑，政府須要安排人手、審核申請資料等，這些都需要時間。但不論是電子化、靈活抽調人手或是簡化程序，審核及發放的效率是否可以更高？正如林鄭月娥周二宣布全民檢測的時候，表示目前是「打仗」的環境，官員做事是「打仗」的心態。對於捉襟見肘、朝不保夕的市民，在4月各行各業有望恢復運作前的當下，正是他們最需要支援的時候。官員應該以「打仗」的速度為他們解燃眉之急，以免要他們望穿秋水地等待4月，甚至積蓄清零。