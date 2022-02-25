冬奧專訪｜鋼架車神轉籍變美屬薩摩亞戰士　不懈展現一個人的精彩

相隔28年，美屬薩摩亞的國旗再次在冬奧飄揚。

該國唯一代表尼敦卡林頓（Nathan Crumpton），一個人定下訓練計劃、一個人練習、一個人參賽、一個人取得資格、一個人出發，以半棵上身持旗入場，展開了「一個人的奧運會」。

他在完成北京冬奧後接受《01體育》訪問時總結說：「這趟旅程很漫長，很快樂，卻不容易。」



在Zoom視訊中等候卡林頓時，負責聯絡的香港代表團職員說，卡林頓仍未結束其他媒體的訪問，而且訪問一個接一個，才知道這名美屬薩摩亞選手在今屆甚受關注。一切由他赤裸上身手持國旗進場開始。

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卡林頓赤裸上身持旗，在今屆冬奧引起話題。（美聯社）

在北京冬夜的嚴寒下，卡林頓身着太平洋島國的傳統服飾lava-lava（一種印花布短圍裙），光着膊、腳踏人字拖步入鳥巢，開幕禮仍未結束，「美屬薩摩亞旗手」就已登上熱搜關鍵字，網民大讚他勇敢、大膽，展示「不一樣的奧林匹克精神」。

「我也沒想到會引起那麼大關注。」視訊中的卡林頓笑容可掬說。他對記者表示，希望用這樣的方式，傳播自己國家的文化。他坦言在引起話題後，沒有多加理會，專心備戰自己的賽事。

卡林頓在完成冬奧賽事後，接受《01體育》訪問。（Zoom截圖）

出生於肯亞 曾代表美國

卡林頓在肯亞出生，母親家族有中國和法屬玻里尼西亞血統，成長過程中大部分時間都在非洲度過，隨後輾轉待過澳洲、美國，並在美國完成高中、大學學業。

他在大學時是田徑隊，被鋼架雪車（Skeleton）迷住，只是偶然。

2010年，他在家中觀看了溫哥華冬奧會的一場鋼架雪車比賽，「第一次在電視上看到它，是我這輩子見過最酷的運動。」他笑道。在轉籍美屬薩摩亞前，他曾待在美國鋼架雪車隊8年，直到2019年才與美國隊分道揚鑣。

卡林頓曾是美國隊代表。（Instagram）

缺全職教練 他什麼都「一個人」

在美屬薩摩亞隊遇到的困難，比過去的運動員生涯都多，比起技術，資源與支援更讓他頭痛。為了支付長期海外訓練和比賽的費用，他同時打了幾份工，是不折不扣的「斜棟族」。「我是一名攝影師，同時還是3間模特公司模特兒，我也是個作家，出版過一本多達500多頁的書，所有賺來的錢都用來支撐我當運動員。」

卡林頓是「斜棟族」，身兼多職賺取長期海外訓練和比賽的費用。（Instagram）

作為隊中的唯一隊員，他續說，「我的所有裝備都已經用了4年以上，鋼架雪車是一項技術運動，亦講求運動科學，但我沒有預算去做所有的風洞測試、冰阻力研究等等。」

而所有支援不足之中的最大難題，是他沒法承擔一名全職教練的費用，甚至隨隊也沒有物理治療師。由成為薩摩亞代表開始，他自己定下訓練計劃、自己練習、自己做好所有場外事務，直到今年他自己參加冬奧會。

卡林頓在一人團隊的美屬薩摩亞隊中，需處理運動員訓練以外的事務。（Getty Images）

是什麼讓他費盡心力都要繼續鋼架雪車？我不禁問。「是熱愛吧。我喜愛它的速度，風在我身上與雪車擦過的感覺。」他微笑答道。

早在2014年，他就參加了自己第一場鋼架雪車比賽，2016年取得世界盃第五名。2019年轉隊後，在北美賽事中為美屬薩摩亞奪得國家歷史第一面冬季運動項目金牌。事實上，他早該出現在2018平昌冬奧了，無奈當時因腰間盤突出讓他錯失了機會。

卡林頓（右）有份參加東京奧運的男子100米，可惜未能在預賽突圍。（資料圖片／Getty Images）

「代表美屬薩摩亞較有趣」

後來，卡林頓終於踏上奧運賽場，只是他的奧運「地標戰」並非鋼架雪車，而是夏季奧運100米賽跑。他在去年代表美屬薩摩亞出戰東京奧運，是奧運史上為數不多參加夏季及冬季奧運的運動員。

那麼，對他而言，代表美國與美屬薩摩亞有什麼不同感受？他笑說：「代表美屬薩摩亞有趣得多了，所有東西都是自己計劃、實行，也有更多不同的體驗，當然我也很榮幸曾代表美國。」

卡林頓展示薩摩亞圖騰的貼紙，他在比賽裝備上也貼上標誌性貼紙。（Zoom截圖）

他甚至在房間拿起了薩摩亞圖騰的貼紙展示給記者看，指他的外套甚至雪車、裝備上，都貼上了這張由薩摩亞紋身師為他準備的圖騰，「這已變成了我的標誌了，為我帶來幸運。」

又是比較題，在東京與北京兩次奧運的體驗，卡林頓笑言比較喜歡冬奧會，畢竟鋼架雪車才是主項，他在北京與很多世界各地的選手重聚，度過了愉快的一個月。

卡林頓刷新了個人最佳時間，無緣獎牌仍感到高興，因為可以來到北京冬奧，已不容易。（Getty Images）

在鋼架雪車比賽中，卡林頓以4分06.80秒總成績排名第19位，他向記者分享了喜悅，「很開心，我做到了，我很高興以我最好的滑行結束，這是我最快的成績，雖然有點失誤，但沒關係，我已經完成了我的比賽。」

他坦言能夠去到北京冬奧，就已經非常高興，卡林頓這樣形容其冬奧之旅，「這趟旅程很漫長，很快樂，卻不容易。」他希望能以自身經歷啟發更多薩摩亞年輕人。

錯過平昌冬奧後的4年，卡林頓坦言北京冬奧是一趟漫長的旅程。（Getty Images）

他表示沒有太明確的目標去實現，只想享受在鋼架雪車上的每一刻，努力保持狀態，繼續挑戰自我直到運動員生涯結束。他又笑指希望能到香港觀看七欖賽事。

奧運獎牌固然耀目，但奮鬥不懈的樣子更加美好，縱然他離成為獎牌選手仍有一段距離，但他對於挑戰自我、奧運的渴求，讓人動容。