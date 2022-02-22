北京冬奧｜越野滑雪作賽凍到傻　芬蘭選手嚴寒下的男士悲歌

寒流襲港，天文台周一早上錄得僅7.5度，加上微微細雨，再次證明「香港濕凍世界級」。縱然如此，著夠衫未至於危及身體。

對於芬蘭的越野滑雪選手連漢而言，早前在嚴寒下出戰北京冬奧，有個難以磨滅的恐怖經歷。



北京冬奧男子越野滑雪50公里集體出發，比賽場地氣溫跌至攝氏零下16度，加上烈風，大會認為原定比賽距離會影響參賽選手的健康，故此決定縮短至30公里，減少運動員們曝露在極端環境的時間，再延後開賽時間。

芬蘭選手連漢（Remi Lindholm）以約76分鐘衝線，縱然縮短距離，他的敏感位置在嚴寒下出戰亦出現了問題，「我身體重要部位有少少凍到僵，今次係我生涯其中一次最難頂嘅比賽，實在係一場戰鬥。」

「救救小弟弟」分秒必爭，連漢完成賽事後，立即以暖包為敏感位置「解凍」，當他全身開始感到暖和時，他也有痛感：「真係痛到癲」。

連漢以第28名完成賽事。（Getty Images）

連漢表示今仗只是生涯其中一場最艱苦的賽事，沒有錯，因為他已不是首次體驗「男人最痛」的經歷，原來連漢早在上年芬蘭的一場賽事，已有相同經歷。

看畢連漢的經歷後，加上香港今日寒冷的天氣，男士們體內溫度會否跌多兩度？

連漢已不是首次在比賽經歷「男人最痛」。（Getty Images）

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