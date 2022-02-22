北京冬奧餘波｜黃郁婷穿中國隊服韓國關注　網民斥魯莽輕率不冤枉

中華台北的北京冬奧代表黃郁婷，出賽前穿上中國隊服練習後鬧出一連串爭議，掀起台灣輿論並引起國際關注，經韓國媒體近日報道後，其相關新聞迅速登上當地熱門搜尋，韓國網民認為黃郁婷欠政治敏感度，譴責她的行為魯莽、輕率。



北京冬奧告一段落，惟黃郁婷的中國隊服爭議仍有餘波。她在開幕前於社交媒體上傳身穿中國隊服練習的影片，其後在完成今屆所有比賽後，黃郁婷直接在Facebook和微博向連日批評她的網民「宣戰」，槓上網民後一發不可收拾，台灣行政院長蘇貞昌日前要求教育部、體育署針對該選手不當言行進行調查，並作適當處分。

黃郁婷穿中國隊隊服練習，在今屆引發一連串爭議事件。（截圖）

韓國《朝鮮日報》昨日（21日）以《身穿中國隊服訓練的中華台北選手 冬奧歸來後的巨大代價》為題，撰文報道黃郁婷今屆冬奧爭議的始末。

北京冬奧期間，中國與韓國隊在賽場上的爭議延到「民間」，引發網民間的「中韓大戰」。在黃郁婷的文章一出後，馬上就登上韓國的熱門新聞，許多韓國網民也留言發表意見，有網民怒斥「魯莽、輕率的行為，應該被譴責」、「考慮到台灣人的感情，做出了非常沒有分辨能力的行動，受到指責一點也不冤枉」。

還有人認為：「一個代表隊的選手只有技術，卻沒有基本的政治意識，是很難受到大家喜愛的。」

行政院長蘇貞昌認為持旗手黃郁婷言行有損台灣榮譽，要求調查處分。（Getty Images ）

中韓場內場外交戰：

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