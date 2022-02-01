賀歲盃經典回憶︱朗拿甸奴領巴西炒港隊　歐偉倫單刀橫傳令人回味

新冠肺炎第五波來襲，本地足球場悉數關閉，港超聯再度停擺。足總原先安排今屆足總盃決賽於農曆新年檔期舉行，上演不一樣的賀歲盃，最終亦只能改期。

有見及此，《01體育》在大年初一跟球迷重溫過去賀歲盃的經典回憶，讓大家止止渴、頂頂癮。



「賀歲盃」的雛形最早可追溯至1908年，當時由香港足球會、香港服務業聯會及上海足球會在新年舉辦滬港盃，至今已經有100多年歷史。

而戰前及二戰後初期的賀歲盃亦主要是埠際賽，由香港、澳門、中國及東南亞其他國家的球隊對陣。直至1951年，足總開始邀請世界各地球會訪港，如賓菲加、高士路等、布拉格斯巴達等，分別與港隊、港聯、華聯踢表演賽或錦標賽。

1972年巴西球隊高士路訪港，陣中有巴西70年世界盃功臣拖士圖。（網上圖片）

1982年起至今，賀歲盃均以錦標賽形式舉辦，1983年更首度引入商業贊助，贊助機構除捐出獎盃，更以巨額獎金吸引外隊，令每年外隊數目增到2至3隊。冠名贊助商包括鐵達時（1983）、愛迪達（1984）、萬寶路（1990-1992）及嘉士伯（1985-1989, 1993-2006）。

其中嘉士伯盃最為球迷熟悉，自1993年起邀請多支國家隊來港賀歲，包括墨西哥、瑞典、丹麥、日本及南韓等，舒米高、白蘭高、史岱哲哥夫和朴智星等也曾在港獻技。

賀歲盃由商業贊助轉為球會承辦，曾改名亞洲超級球會挑戰盃。（HKFA）

及後嘉士伯不再贊助，足總也轉邀各地球會訪港。2010年起改由本地球會如傑志、南華、公民與香港飛馬承辦賽事，曾出現的冠名贊助包括富通保險、RedMR、中國移動、AET、Nike等；其中2011及2012年更以「亞洲超級球會挑戰盃」包裝賽事。

不過，近年賀歲盃票房收入欠佳，一度未有球會願意接手比賽，結果足總在2016及2018年安排港隊對港聯的戲碼；而自2020年起，賀歲盃更因新冠肺炎肆虐，已連續3年停辦。

《01體育》記者主觀地嚴選了近30年賀歲盃的經典鏡頭，跟球迷一起重溫。

1. 1991年 球迷衝入場慶祝港聯贏維拉



當年賽事由阿士東維拉、應屆亞運殿軍泰國隊、莫斯科戴拿模及港聯競逐。維拉除了擁有助英格蘭於世界盃取得入球的中場柏列，還有稍後轉投曼聯的前鋒約基；而港聯則由11名華將跟7名外援組成，包括陳炳安、譚亞福、基亞、顧錦輝、山度士、譚拔士跟巴貝利等當時得令的名將。

港聯山度士（右）加時上半場射破史冰，助球隊擊敗維拉。（網上圖片）

兩隊於年初四的決賽爭霸，維拉上半場先由加斯卡連奴頭槌頂入，但港聯亦有譚拔士近門抽射扳平。雙方法定時間打和1：1，港聯在加時上半場憑山度士左腳射遠柱破網，加上巴貝利一控一抽破門，以3：1擊敗維拉贏得冠軍，獲得20000美元獎金。

完場後上萬名在政府大球場的球迷相當興奮，紛紛衝入場內包圍球員慶祝，熱血畫面成為賀歲盃中十分難能可貴的場面。

2. 2002年 歐偉倫單刀橫傳



該屆決賽由港聯鬥中北美洲的洪都拉斯，香港傳奇前鋒歐偉倫一次決定「流傳後世」，當時他於禁區邊接應隊友基夫美妙後傳，方圓數碼都未有敵衛追趕，原本呈半單刀之勢，但歐偉倫卻將皮球第一時間橫傳至左路的謝利，白白放棄機會。

港隊前鋒歐偉論的經典之作發生於2002年賀歲盃。（網上圖片）

雖然歐偉倫當時身處越位位置，攻勢繼續的話入球亦無效，但其決定卻驚訝得令現場球迷起哄，就連旁述的丁偉傑也忍不住表示：「哎呀，係咪射得呢？搓返右腳就面對龍門。」

這一幕後來被球迷戲稱為「單刀橫傳」，更被網民製作gif圖，並形容為「世紀金球」，之後亦出現英文字幕版，令「事跡」至今廣泛流傳，跟另一港隊名將李健和的「底線傳底」齊名。

1：09：44開始為「單刀橫傳」片段：

3. 2003年 丹麥故意射失十二碼



這場賀歲盃初賽既沒有大球星，戰況亦不算激烈，卻有一幕令球迷十分難忘。

臨完半場前，伊朗球員因將球迷哨子聲誤當球證鳴笛聲，而於禁區內拿起皮球，結果球證只能按球例判罰12碼。

丹麥隊長韋確斯主射12碼。（網上圖片）

丹麥隊長韋確斯在咨詢教練意見後，決定故意射失12碼。（網上圖片）

比賽經一輪擾攘後繼續，最後丹麥隊長韋確斯十分有體育精神，他走到場邊跟主教練商量之後，決定故意射出界，獲得全場掌聲。

丹麥最終亦以一球之差不敵伊朗出局，盡展風度的韋確斯後來獲國際奧委會頒發「公平競爭獎」，同年更獲選丹麥足球先生。

「12碼風波」發生由片段42：50開始：

4. 2005年 「細哨」朗拿甸奴訪港



要講到賀歲盃歷年來「卡士」最強的外隊，必數2005年的巴西國家隊，當年足總豪花近2000萬港元，邀請應屆日韓世界盃冠軍在大年初一訪港獻技。

雖然「大哨」朗拿度及射手法比安奴最終未能隨隊，但森巴兵團「卡士」仍十足，世界足球先生「細哨」朗拿甸奴、隊長卡富、羅拔圖卡路士及新星羅賓奴等悉數在陣，令香港掀起一股追星潮。

2005年賀歲盃，巴西國家隊以7：1大勝香港。（ProEvents）

在香港大球場接近兩萬名觀眾見證下，巴西終憑盧斯奧、朗拿甸奴、卡路士及羅賓奴等球員入波狂數香港隊，一度拋開至7：0。不過港隊由李思明完場前近射得手「破蛋」，成為唯一曾射破森巴兵團大門的華人，令該年賀歲盃格外難忘。

5. 2015及2019年 西班牙金童獻技



兩代西班牙金童亦曾來港賀歲，魯爾繼2003年隨皇家馬德里訪港後，2015年再與美職聯紐約宇宙來港，於農曆新年跟南華一決高下。魯爾當屆賽事發揮雖一般，但球隊在他帶領下仍在互射十二碼階段擊敗南華奪冠，並引來不少球迷「追星」。

魯爾2015年隨紐約宇宙來港踢賀歲盃。（Getty Images）

至於2007及2011年分別隨利物浦及車路士來港參加英超挑戰盃的費蘭度托利斯，3年前則與日職鳥栖砂岩到港賀歲，掀起一股熱潮，親民的費托場外滿足球迷自拍及簽名等要求，場內也用入波「報答」支持，惟結果仍不敵山東魯能奪亞。

值得一提，兩位金童均在來港後一年內宣布退役，香港球迷有幸在其掛靴之前一睹風采，實屬難得。

費蘭度托利斯3年前訪港。（資料圖片／李澤彤攝）

重溫2019年費托訪港的風采：（按圗放大）

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6. 2016年 經典港隊鬥外援



該屆由於無球會接手承辦，足總推出港聯對港隊的戲碼，但焦點落在另一場比賽——香港經典選手隊對經典外援選手隊。

時任港足主教練金判坤上陣，重現球員年代的英姿。（資料圖片／黃永俊攝）

經典港隊有參與「519」戰役的陳發枝、顧錦輝、張志德及賴羅球，加上歐偉倫、李健和、山度士、招重文譚兆偉等名宿；經典外援亦不輸蝕，「索夫」陳達燊、狄恩、高尼路、盧比度、時任港足主教練金判坤及「野人」迪天奴都在陣。

迪天奴重現聽電話的經典慶祝動作。（資料圖片／黃永俊攝）

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最終經典外援贏4：1，其中迪天奴禁區外一記勁度十足的遠射得手，即做出招牌動作——脫掉鞋子扮聽電話慶祝，掀起老一輩球迷的回憶。