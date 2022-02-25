劍擊世界盃｜直播女重俄羅斯站　朱嘉望首入正賽　明夥江旻憓出戰

女子重劍世界盃周五（25日）開始在俄羅斯索契舉行，港隊共5人出戰周五的外圍賽，其中朱嘉望創下生涯最佳成績。



今站女子重劍世界盃在俄羅斯索契舉行，在俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動之下，今站參賽人數大減，只餘101名劍手，較正常少逾半。

港隊派出朱嘉望、連翊希、陳祉澄、黃琛之、陳渭泠出戰外圍賽，爭取周六正賽的資格；江旻憓則以3號種子身份，直入正賽。

朱嘉望成功打入正賽。（FIE）

連翊希、黃琛之及陳祉澄均在小組賽止步，朱嘉望和陳渭泠則打入淘汰賽64強，其中朱嘉望9：8擊敗匈牙利劍手Kinga Nagy，成功把握今站大好機會，打入正賽，是26歲的她生涯第一次。朱嘉望賽後在Instagram限時動態喜言：「很開心的一天！謝謝隊友為我打氣，明天努力！」

至於陳渭泠則以10：15敗予俄羅斯劍手Anna Gzyunova，無緣正賽，但周日仍有機會出戰團體賽。

港隊女子重劍世界盃正賽首圈賽程：

江旻憓 Vs Anna Gzyunova（俄羅斯） 香港時間下午5:00 綠色劍道

朱嘉望 Vs Aizanat Murtazaeva（俄羅斯） 香港時間傍晚6:55 藍色劍道

官網直播：按此