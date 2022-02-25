劍擊世界盃｜直播女重俄羅斯站　朱嘉望首入正賽　明夥江旻憓出戰

女子重劍世界盃周五（25日）開始在俄羅斯索契舉行，港隊共5人出戰周五的外圍賽，其中朱嘉望創下生涯最佳成績。
今站女子重劍世界盃在俄羅斯索契舉行，在俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動之下，今站參賽人數大減，只餘101名劍手，較正常少逾半。
港隊派出朱嘉望、連翊希、陳祉澄、黃琛之、陳渭泠出戰外圍賽，爭取周六正賽的資格；江旻憓則以3號種子身份，直入正賽。
連翊希、黃琛之及陳祉澄均在小組賽止步，朱嘉望和陳渭泠則打入淘汰賽64強，其中朱嘉望9：8擊敗匈牙利劍手Kinga Nagy，成功把握今站大好機會，打入正賽，是26歲的她生涯第一次。朱嘉望賽後在Instagram限時動態喜言：「很開心的一天！謝謝隊友為我打氣，明天努力！」
至於陳渭泠則以10：15敗予俄羅斯劍手Anna Gzyunova，無緣正賽，但周日仍有機會出戰團體賽。
港隊女子重劍世界盃正賽首圈賽程：
江旻憓 Vs Anna Gzyunova（俄羅斯） 香港時間下午5:00 綠色劍道
朱嘉望 Vs Aizanat Murtazaeva（俄羅斯） 香港時間傍晚6:55 藍色劍道
官網直播：按此
劍擊｜港隊亞青少年組一口氣奪兩金 明日轉戰團體賽劍擊｜亞青賽烏茲別克開打 港隊少年組首日連奪3面銅牌劍擊｜男花新星征戰亞青注強心針 張家朗下周出擊爭今季第二金劍擊世界盃｜江旻憓守尾門難敵法國 女子重劍隊16強止步劍擊世界盃｜佘繕妡決一劍憾負韓國劍手 8強止步仍創個人最佳劍擊世界盃｜佘繕妡挫頭號種子躋8強 江旻憓爆冷首圈出局劍擊世界盃｜吳浩天首度打入正賽 佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌劍擊｜花劍港隊戰法國本地賽寓賽於操 張家朗8強止步劍擊大獎賽｜江旻憓爆冷出局 佘繕妡方凱申32強止步