劍擊世界盃｜吳浩天首度打入正賽　佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌

香港男子重劍代表隊出戰劍擊世界盃俄羅斯索契站，男子代表吳浩天成功由資格賽打入正賽，是他生涯第一次。
女重世界盃巴塞隆拿站，亦有佘繕妡打入正賽，將夥種子劍手江旻憓出賽。
男子重劍世界盃索契站及女子重劍世界盃巴塞隆拿站，均在周五至周日（2月11至13日）舉行，首兩日進行個人賽、周日則是團體賽。周五的個人賽資格賽，除了種子劍手可直接晉身周六的正賽外，其餘劍手需出戰資格賽，由小組賽打到淘汰賽以爭奪正賽資格。港隊只得世界排名第7的女將江旻憓獲種子資格，成為賽事4號種子。
港隊在男子賽事派出方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天及黎家俊，其中吳浩天帶來驚喜，他由資格賽的小組賽出線至淘汰賽，先在128強擊敗法國劍手Baptiste Correnti，晉級後鬥意大利的Gabriele Cimini，落後之下追平，再「決一劍」以12：11獲勝打入正賽圈，是他生涯第一次進入世界盃正賽。
吳浩天也成為港隊唯一打入正賽的男將，方凱申和黎家俊都在打入淘汰賽後出局，何瑋桁則在分組賽止步，需待周日的團體賽再戰。
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女子賽事方面，港隊有朱嘉望、連翊希、佘繕妡、陳祉澄、黃琛之和陳渭泠出戰資格賽，其中連翊希、佘繕妡、陳祉澄打入淘汰賽，當中佘繕妡一路打到64強，擊敗俄羅斯劍手Maria Obraztsova，連續兩站打入正賽；陳渭泠則在64強不敵韓國Lee Sinhee，距正賽只差一步，連翊希則在128強止步。
重劍世界盃正賽 港隊首圈賽程
男子：
吳浩天 Vs Sergey Bida（俄羅斯） 預計香港時間下午5:40 藍色劍道
官網直播：按此女子：
江旻憓 Vs María Luisa Doig（秘魯） 預計香港時間晚上6:55 黃色劍道
佘繕妡 Vs Irina Embrich（愛沙尼亞） 預計香港時間下午5:15 藍色劍道
官網直播：按此
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