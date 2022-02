劍擊世界盃｜吳浩天首度打入正賽　佘繕妡晉級夥江旻憓爭女重獎牌

香港男子重劍代表隊出戰劍擊世界盃俄羅斯索契站,男子代表吳浩天成功由資格賽打入正賽,是他生涯第一次。

女重世界盃巴塞隆拿站,亦有佘繕妡打入正賽,將夥種子劍手江旻憓出賽。



重劍世界盃在俄羅斯索契上演。(FIE)

男子重劍世界盃索契站及女子重劍世界盃巴塞隆拿站,均在周五至周日(2月11至13日)舉行,首兩日進行個人賽、周日則是團體賽。周五的個人賽資格賽,除了種子劍手可直接晉身周六的正賽外,其餘劍手需出戰資格賽,由小組賽打到淘汰賽以爭奪正賽資格。港隊只得世界排名第7的女將江旻憓獲種子資格,成為賽事4號種子。

吳浩天(左)成功打入正賽圈,是他生涯第一次。(FIE)

港隊在男子賽事派出方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天及黎家俊,其中吳浩天帶來驚喜,他由資格賽的小組賽出線至淘汰賽,先在128強擊敗法國劍手Baptiste Correnti,晉級後鬥意大利的Gabriele Cimini,落後之下追平,再「決一劍」以12:11獲勝打入正賽圈,是他生涯第一次進入世界盃正賽。

吳浩天也成為港隊唯一打入正賽的男將,方凱申和黎家俊都在打入淘汰賽後出局,何瑋桁則在分組賽止步,需待周日的團體賽再戰。

女子賽事方面,港隊有朱嘉望、連翊希、佘繕妡、陳祉澄、黃琛之和陳渭泠出戰資格賽,其中連翊希、佘繕妡、陳祉澄打入淘汰賽,當中佘繕妡一路打到64強,擊敗俄羅斯劍手Maria Obraztsova,連續兩站打入正賽;陳渭泠則在64強不敵韓國Lee Sinhee,距正賽只差一步,連翊希則在128強止步。

重劍世界盃正賽 港隊首圈賽程

男子:

吳浩天 Vs Sergey Bida(俄羅斯) 預計香港時間下午5:40 藍色劍道

女子:

江旻憓 Vs María Luisa Doig(秘魯) 預計香港時間晚上6:55 黃色劍道

佘繕妡 Vs Irina Embrich(愛沙尼亞) 預計香港時間下午5:15 藍色劍道

