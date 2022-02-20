劍擊｜男花新星征戰亞青注強心針　張家朗下周出擊爭今季第二金

亞洲青少年劍擊錦標賽將在周四（24日）開打，男子花劍隊小將周末出戰青年世界盃，為亞青作最後熱身，其中鄭鐵男8強止步。



男子花劍隊在去年末出國集訓並挑戰多站世界盃賽事，4名小將日前赴西班牙出戰薩瓦德爾站（Sabadell）青年世界盃，鄭鐵男、梁千雨及蔡孝銳突圍而出躋身淘汰賽。

3名小將連贏兩場後，攜手闖32強，梁千雨不敵美國劍手無緣晉級，鄭鐵男與蔡孝銳則在16強碰頭。

鄭鐵男在青年世界盃分站賽事勇闖8強。（資料圖片／盧翊銘攝）

本地青年組排名第一的鄭鐵男，與排第二的蔡孝銳爭奪8強席位，鄭鐵男全場大部分時間落後下未有放棄，最終以15：14反勝隊友晉級。其後8強遇上淘汰梁千雨的美國劍手Bryce Louie，力戰下以8：15落敗，無緣4強。

雖未能奪牌而回，比起上一站普羅旺斯站32強成績，鄭鐵男今站躋身8強，可說為他征戰亞青賽前打下強心針。

去年12月的挑戰盃本地賽事，除了熟悉的張家朗（左一）、崔浩然（左二）和蔡俊彥（右二），鄭鐵男（左三）打入4強嶄露頭角。（資料圖片／盧翊銘攝）

本地賽壓制張家朗嶄露頭角

17歲的鄭鐵男可說是男花青年組備受期待的新星，去年12月的挑戰盃劍擊錦標賽，鄭鐵男在眾多港隊主力中突圍而出，勇闖4強後更遇上東京奧運金牌張家朗，一度令「劍神」陷入苦戰，甫開賽便壓制張家朗至5：0，最終在大部分時間領先下，遭張家朗反勝15：13，令不少觀眾留下了深刻印象。

張家朗將在下周末出戰花劍世界盃開羅站。（資料圖片）

除了男花外，男子重劍小將吳霆騫亦在瑞士出戰男重青年世界盃溫特圖爾站，他順利打入淘汰賽後，首圈以一劍擊敗西班牙劍手晉級，惜隨後不敵以色列劍手，64強止步。

鄭鐵男與各港隊小將會轉赴烏茲別克首都塔什干，為周四（24日）展開的亞青賽作最後準備。

此外，男子花劍隊亦將在周末出戰花劍世界盃開羅站，香港「劍神」張家朗將力爭個人今季第二面金牌。