劍擊｜亞青賽烏茲別克開打　港隊少年組首日連奪3面銅牌

相隔兩年，亞洲青少年錦標賽在烏茲別克首都塔什干上演，首日賽事港隊已有3面獎牌落袋。
亞青因疫情關係停辦兩年，今年再度舉行，一連8日在烏茲別克決出少年組（17歲以下）及青年組（20歲以下）各個項目的冠軍誰屬，首日賽事先上演男子佩劍﹑重劍及女子花劍的少年組個人賽。
女子花劍的陳諾思及劉一衡分別以頭號及2號種子晉級淘汰賽，並雙雙打入4強，可惜二人分別不敵泰國及烏茲別克劍手，為港隊拿下兩面銅牌。3號種子莊韻諺8強不敵東道主劍手，而廖愷翹則16強止步。
男子重劍方面，林楷喆以15號種子晉身淘汰賽，首圈擊敗沙特阿拉伯劍手後，16強以15：13勇挫2號種子吉爾吉斯選手，其後再淘汰阿聯酋劍手，殺入4強，穩奪獎牌，惟以10：15不敵哈薩克劍手，再添一銅。
男子佩劍4名小將分別於32強及16強止步，則未能增添獎牌。
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