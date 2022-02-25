劍擊｜港隊亞青少年組一口氣奪兩金　明日轉戰團體賽

亞洲青少年劍擊錦標賽繼續在烏茲別克上演，港隊再在少年組賽事增添3面獎牌，分別由女子重劍陳海琳及男子花劍鄭鐵男奪金。



港隊在首日亞青賽中，先奪得3面銅牌，今日（25日）舉行少年組男子花劍﹑女子佩劍及重劍個人賽。

亞青賽烏茲別克開打 港隊少年組首日連奪3面銅牌

男子花劍代表鄭鐵男早前跟隨一眾師兄在法國集訓，更在上星期的青年世界盃薩瓦德爾站殺入8強，狀態不俗。鄭鐵男小組賽以全勝姿態晉級，以3號種子身份躋身淘汰賽，晉級過程未受太大壓力，先後輕取沙特阿拉伯及印度劍手，8強遇上隊友謝嘉譽，以15：5淘汰對手入4強。

鄭鐵男狀態不俗，輕鬆殺入決賽。（運動員提供）

以2號種子晉級的原子舜同樣贏得輕鬆，輕取阿曼﹑約旦及科威特劍手，4強與鄭鐵男爭入決賽，意味港隊至少奪得一面銀牌。鄭鐵男再以15：5大勝隊友晉級決賽，汪慶嶸8強憾負泰國劍手，無緣獎牌。

港隊有3名女將角逐女子重劍，陳海琳以首名晉級，首圈輪空後，先後淘汰沙特及哈薩克劍手晉4強，穩奪獎牌。陳海琳再以15：5輕取東道主劍手，決賽與新加坡選手爭標，以15：6再下一城，贏得港隊今屆第一面金牌。

另一女將黎曉曈16強不敵東道主烏茲別克劍手出局；楊紫影則首圈止步。

陳海琳輕鬆奪冠，贏得女子重劍少年組冠軍。（運動員提供）

女子佩劍方面，薛雅致與蘇泳桐8強分別不敵澳洲及烏茲別克劍手；薛雅齊及莊凱欣則16強止步。

港隊一眾小將周六（26日）轉戰團體賽，男子佩劍﹑重劍及女子花劍將分途出擊，力爭再添獎牌。

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