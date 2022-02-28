北京冬奧餘波︱國際雪聯推翻爭議判決　瑞士女將奪遲來9天的獎牌

北京冬奧閉幕已有超過一周，獎牌榜竟再起變化！瑞士滑雪女將芬尼史密絲（Fanny Smith）經上訴後獲得自由式滑雪女子障礙追逐賽銅牌。
芬尼史密絲（Fanny Smith）在2月17日參加自由式滑雪女子障礙追逐賽決賽，原先在4名參賽選手中第3名衝線。
不過，史密絲在衝線前最後一段路，曾跟最終包尾的德國運動員美亞（Daniela Maier）碰撞，令對方失平衡、影響前進速度，裁判重新檢視比賽片段後，認為史密絲「非法阻擋」對手，決定將她降至第4名，而美亞則奪走銅牌。
史密絲結果上訴，國際滑雪聯會在周六（26日）頒下判詞。他們發現史密絲是因加拿大運動員把滑雪板踏在她腳上，才逼不得以張開雙腳、導致碰撞發生，認為其舉動是「非蓄意及無可避免的連續動作」。
而根據規例，史密絲當時應只會被警告，而不是遭降低名次，所以她判上訴得直，令史密絲的銅牌在決賽9天後失而復得，亦是她繼上屆平昌冬奧後，再奪1銅。
史密絲在判決出爐後表示，自己終放下心頭大石，「我一直跟自己說，我根本沒有犯錯。可是同時間，當我想起美亞因此而受罪，亦有點傷心。」德國滑雪總會發表聲明，表示「不能接受判決」，並指會尋求所有合法途徑去捍衛美亞的獎牌。
美亞仍可再就判決結果提出上訴，因此最終成績尚未塵埃落定。有指國際奧委會有可能提出一個解決方案，就是向史密絲補發一面銅牌，惟不會向美亞收回獎牌。
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