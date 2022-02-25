北京冬奧餘波｜隋文靜表演滑疑欺凌冰墩墩　一個玩笑引發公關災難

北京冬奧吉祥物冰墩墩人氣急升，深受外界愛戴，早前贏得花式溜冰雙人滑金牌的中國選手隋文靜，在表演滑結尾時，不知何故高速撞跌冰墩墩，這個謎之舉動引起不少網民不滿，這名花滑女將在直播時回應事件，笑言是「為了看帥哥」，事件隨即變成一場「公關災難」。
中國花滑組合韓聰與隋文靜在北京冬奧雙人滑，力克俄羅斯組合，勇奪金牌，彌補4年前平昌冬奧的遺憾。
摘下金牌，韓聰與隋文靜在表演滑亮相，一切塵埃落定，他們可以沒有壓力地表演。當表演滑結束之際，一眾選手準備退場時，出現了令人費解的一幕，隋文靜高速滑向冰墩墩並推跌對方，其後更把冰墩墩向前推，使對方滾兩滾。隋文靜在其他選手的協助下，扶起冰墩墩。
隋文靜衝向冰墩墩的一幕，是不少人的一個疑團，她其後在直播中的解畫，未能解釋原因外，更為自己製造一場「關公災難」。隋文靜說：「隊友跟我說，冰墩墩內都是一名身高平均186厘米的帥哥，我想掀起來看看，但好像做不到就算了。」
這番言論隨即惹來外界反彈，網民直言隋是有心「欺凌」冰墩墩，更可憐該名飾演冰墩墩的演員。
隋文靜其後為自己的言論澄清，表演滑時的精神狀態一般，而直播時已有50多個小時沒有睡覺，她本身只是開玩笑，豈料變成一場「公關災難」。她當刻是想與冰墩墩擁抱，不慎撞跌對方後，已立即道歉。
+2
重溫北京冬奧相關報道：
北京冬奧｜冬奧後「賺夠」返美惹內地網民反感 谷愛凌微博急澄清華麗娃獲俄羅斯頒「冠軍頸鏈」 首度回應感謝教練保護︱冬奧餘溫北京冬奧｜日本速滑女王向義工致意 中文感謝函帶着一個希望北京冬奧餘波｜黃郁婷穿中國隊服韓國關注 網民斥魯莽輕率不冤枉北京冬奧餘波︱華麗娃教練大反擊 駁斥國際奧委會主席巴赫批評北京冬奧｜激烈競賽以外的爆趣圖片 冰天雪地不一樣的奧運會北京冬奧｜越野滑雪作賽凍到傻 芬蘭選手嚴寒下的男士悲歌北京冬奧︱中國奪9金仍跌出美媒獎牌榜前十 竟輸日本失亞洲第一北京冬奧︱谷愛凌一句話被放大令去向成疑 返美讀大學或減少比賽北京冬奧｜羽生結弦望轉寄愛與關懷 「遠方支持受痛苦的人」北京冬奧｜羽生結弦花滑匯演一吻融化寒流 「將積極前進」｜多圖北京冬奧︱中國創歷屆最佳成績 獎牌榜力壓美國首度進佔三甲北京冬奧｜美國銀牌組合捲歌曲侵權案 電視台轉播也一併被告