北京冬奧餘波｜隋文靜表演滑疑欺凌冰墩墩　一個玩笑引發公關災難

北京冬奧吉祥物冰墩墩人氣急升，深受外界愛戴，早前贏得花式溜冰雙人滑金牌的中國選手隋文靜，在表演滑結尾時，不知何故高速撞跌冰墩墩，這個謎之舉動引起不少網民不滿，這名花滑女將在直播時回應事件，笑言是「為了看帥哥」，事件隨即變成一場「公關災難」。



中國花滑組合韓聰與隋文靜在北京冬奧雙人滑，力克俄羅斯組合，勇奪金牌，彌補4年前平昌冬奧的遺憾。

隋文靜韓聰以金牌許諾彼此 兩個擁抱見證15年相遇相知

摘下金牌，韓聰與隋文靜在表演滑亮相，一切塵埃落定，他們可以沒有壓力地表演。當表演滑結束之際，一眾選手準備退場時，出現了令人費解的一幕，隋文靜高速滑向冰墩墩並推跌對方，其後更把冰墩墩向前推，使對方滾兩滾。隋文靜在其他選手的協助下，扶起冰墩墩。

隋文靜在表演滑時推跌冰墩墩，令不少網民直斥她是有意。（網上圖片）

隋文靜衝向冰墩墩的一幕，是不少人的一個疑團，她其後在直播中的解畫，未能解釋原因外，更為自己製造一場「關公災難」。隋文靜說：「隊友跟我說，冰墩墩內都是一名身高平均186厘米的帥哥，我想掀起來看看，但好像做不到就算了。」

這番言論隨即惹來外界反彈，網民直言隋是有心「欺凌」冰墩墩，更可憐該名飾演冰墩墩的演員。

即睇隋文靜表演滑的謎之舉動

隋文靜其後為自己的言論澄清，表演滑時的精神狀態一般，而直播時已有50多個小時沒有睡覺，她本身只是開玩笑，豈料變成一場「公關災難」。她當刻是想與冰墩墩擁抱，不慎撞跌對方後，已立即道歉。

隋文靜/韓聰奪金。（Getty Images）

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