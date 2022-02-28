行山意外｜浙江情侶上山看日出迷路　搜索隊花9小時救兩人落山

內地近日發生一宗行山意外，也值得香港行山人士警剔。在浙江的寧波，有男子帶女朋友半夜上山行日出，但下山時迷路，女子因為血糖低而無力前行。搜救人員花了2小時找到兩人，為女子補充糖分，再陪伴兩人下山，總共花了9小時救回兩人。



中國消防在微博分享一宗山嶺搜救個案，近日在浙江的寧波，一名男子帶女朋友在深夜4時登山賞雪看日出，下山時迷路，兩人報警求助。兩人報警時無法清楚講出具體被困地點，而且跟住手機電源耗盡。警方及消防兵分兩路，上山搜索，但山上灌木叢生，而且下過雨，山路泥濘濕滑，搜救人員要用木棍開路。

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約2小時，救援人員在雪地找到腳印，追蹤到他們的位置。被困女子血糖低，渾身無力，無法前行，救援人員給她服用糖果，補充糖分。休息過後，救援人員就扶住兩人慢慢下山，最後花了9小時幫助這對情侶脫困。中國消防最後呼籲，到野外需要謹慎，切勿進入未知的山區。