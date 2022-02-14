英超｜熱刺主場負狼隊吞三連敗　干地提醒球迷槍口要一致對外

干地接掌熱刺後，英超一度創下9場不敗的走勢，但歇冬期前不敵車路士破金身後，似乎破功了。熱刺主場兩球淨負狼隊，聯賽3連敗，干地直指麾下爭勝心不足，而這問題並非一時三刻可以改善。
熱刺主場鬥狼隊，後防連番失誤，被魯爾占美尼斯及丹當斯卡各建一功，閞賽僅18分鐘便落後兩球，其後未能平反敗局，聯賽吞下3連敗，亦是干地自2009年來首次聯賽3連敗，當時他是阿特蘭大主帥。
干地上任隨即帶來聯賽9場不敗，大大收窄與前四的距離，但早前不敵車路士，球隊彷彿洩了氣一樣，干地賽後指眾將受信心不足所困，他坦言這個問題難以立即改善，「就算買人也不可買來爭勝心，需要一天天累積，現時部分球員仍在理解。對我而言，爭勝心就像生存遊戲，需要殺掉對手而活下去。」
不足20分鐘落後兩球，主場球迷看到愛隊沒有改善，不禁報以噓聲宣洩不滿，干地希望球迷要有耐心，並緊記槍口要一致對外，「我理解球迷們的情緒，不過我們要有耐性，羅馬並非一日建成，重建一切需要時間，球員們已很努力，但我們實際一點，不能一步登天。」
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