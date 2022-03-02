意大利盃︱4強首回合米蘭打吡無紀錄　舒夫真高短片現身呼籲和平

意大利盃4強首回合，先由AC米蘭做主，迎戰同市宿敵國際米蘭。比賽開始之前，烏克蘭名將舒夫真高現身聖西路球場大銀幕，希望球迷支持烏克蘭，並呼籲停止戰爭。



舒夫真高聖西路球場大銀幕，呼籲停止戰爭。（Twitter）

全球體壇近日掀起一片反戰浪潮，宣揚和平訊息，今場米蘭打吡也不例外。主隊AC米蘭曾是烏克蘭史上最佳球員舒夫真高（Andriy Shevchenko）的成名地，今仗賽前AC米蘭特別預備印有烏克蘭國旗以及「和平」（Peace）一字的卡紙，讓雙方球迷高舉。AC米蘭一班球員在賽事熱身時，亦全數穿上同一設計的T恤。

圖輯：反戰聲浪包圍聖西路

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雙方球員賽前合照時，前方擺放一個寫上「和平」（Peace）的大型橫額，場內大型屏幕同樣顯示烏克蘭國旗及「和平」一字，隨即播放舒夫真高預先錄製的短片。

AC米蘭球員專心看舒夫真高的短片。（AC米蘭官方Twitter）

「烏克蘭核彈頭」身上披上烏克蘭國旗，他說：「親愛的意大利朋友，我請求身在聖西路的你們，支持烏克蘭和平。」

「烏克蘭人渴望和平，因為和平沒有疆界，因為將我們團結在一起的力量，一定遠大於分開我們。」他呼籲：「讓我們一起令戰爭停止吧，我擁抱你們每一位。」

米蘭打吡圖輯：

這場比賽AC米蘭佔有上風，可惜他們13次射門仍未能把握，最終與國際米蘭踢成0：0，留待4月20日再在聖西路球場決勝負。

現年45歲的舒夫真高，球員生涯只效力過3支球隊，他在家鄉烏克蘭球隊基輔戴拿模出身，1999年加盟AC米蘭，在意大利7個球季，贏盡意甲、歐聯和意大利盃冠軍，2004年獲頒球壇最高個人榮譽金球獎（Ballon d'Or），兩度榮登意甲神射手。他296次為AC米蘭上陣，攻入173個入球，成為球會傳奇並入選名人堂。

他將生涯最美好一頁全奉獻給米蘭，2006年應車路士俄羅斯班主艾巴莫域邀請轉戰英超，惟表現無法跟米蘭年代相提並論，極速從高峰滑落，2008／09球季借回AC米蘭已是開到荼靡。2009年重返基輔戴拿模，踢至2012年掛靴。結束球員生涯後一度從政，未能獲得國會議席後，2012年底他一度拒絕執教烏克蘭國家隊，至2016年終執起教鞭，領軍首度殺入2020歐洲國家盃8強，惟在2021年8月請辭。

2021年11月他回到意大利，成為熱拿亞主帥，終因球隊戰績差劣，2022年1月被辭退。他一直熱愛烏克蘭，祖國受戰事爆發影響下，多次在社交平台發聲。