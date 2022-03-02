俄羅斯三娃被禁花式溜冰世錦賽　俄外交官妻痛斥：孩子們是無辜的

俄烏戰事持續，體育組織陸續禁止俄羅斯派隊參賽。國際溜冰聯盟（ISU）日前發聲明，宣布禁止俄羅斯及白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員參加今屆花式溜冰世錦賽，對俄羅斯溜冰隊來說是巨大衝擊。



俄羅斯在北京冬奧以俄羅斯奧委會名義參賽，在花式溜冰大項共奪1金3銀1銅，其中女子花式溜冰金牌得主舒查巴高娃，本有機會衛冕世錦賽。她跟銀牌得主托路索娃，以及捲入禁藥風波無緣奧運獎牌的華麗娃，近年壟斷女子組，俄羅斯隊被禁賽可謂「損失慘重」。

俄羅斯三娃近年壟斷女子花式溜冰。（IG@isufigureskating）

人稱「冰雪女王」的教練杜比列莎（Tatiana Tarasova）痛斥：「我們的選手無疑是世錦賽的『寶石』，沒有俄羅斯選手參加的世錦賽，冠軍將失去價值。」

ISU的決定，不止影響今屆俄羅斯隊爭牌，根據世錦賽規定，俄羅斯今屆不會也不能派出選手作賽，因此下屆賽事俄羅斯即使能夠出賽，各個項目都削減至只能派出1組選手參賽，意味俄羅斯在世錦賽遭禁賽後，下一屆世錦賽最多也只能得一人站上頒獎台，對俄國女子溜冰項目無疑是巨大衝擊。

訓練出多名奧運金牌的教練杜比列莎對ISU決定不滿。（Getty Images）

ISU出手禁止俄羅斯參賽後，前俄羅斯花式溜冰選手Tatiana Navka亦不忿說：「孩子們是無辜的。」

現年46歲的Navka，是兩屆世錦賽冠軍，曾在2006年意大利都靈冬奧雙人花式溜冰奪金。除了是退役選手，她亦是俄羅斯外交官佩斯科夫（Dmitry Peskov）的妻子。現年54歲的佩斯科夫擁有豐富外交經驗，目前是俄羅斯總統普京的新聞秘書。俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動後，他是其中一位被歐盟凍結資產的俄高官。

前俄羅斯花式溜冰選手Tatiana Navka是俄羅斯外交官Dmitry Peskov的妻子。（Getty Images）

Navka批評ISU的制裁行為，「我對所有發生的事情感到非常遺憾，在政治上，所有的運動員和孩子們都是無辜的，他們與政治沒有任何關係。」她續說：「這太過分了，我不敢相信這事情會發生在世界上。」