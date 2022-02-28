中超︱鄭智勢告別12年廣州隊生涯　料世盃外後公布新東家

中超廣州隊（前名：廣州恒大）在財務困境下，下季或面目全非。內地傳媒報道，陣中效力了12年的標誌人物鄭智，將不會繼續執教，並已找到新東家。
新一季中超暫未公布開鑼日期，各隊已經開始備戰，惟不包括「八冠王」廣州隊。
這支曾是中國「金元足球」之首的球隊，早前已宣布與所有入籍球員解約，且全隊急劇減薪，由4年前平均年薪1400萬人民幣，降至下季年薪「封頂」60萬人民幣。
據內地傳媒報道，恒大班主許家印已決定，要求球隊僅以1年1500萬的班費營運。在此情況下，廣州隊新季更不會有任何比賽獎金，球員將只有固定的年薪收入，但是否能取得全額，還要按球員表現而定。
報道指最新減薪政策下，廣州隊球員即使拿60萬頂薪，卻連支付房貸都遠遠不夠，或令上季一隊幾乎所有球員離隊；球會也對球員不設任何限制，默許以自由身離開。
據報廣州隊「老臣子」、上季擔任教練兼球員的鄭智，已確定不再執掌廣州隊；球隊已經任命上季另一主教練劉智宇領軍。消息指，鄭智已經找到新東家，只是尚未對外公布，「在國家隊征戰了最後兩輪（世界盃）12強賽後，鄭智的下家將會正式浮出水面。」
張琳芃、黃博文、韋世豪等之前年薪均過百萬的球員亦已解約，甚至就連上賽季冒起的小將也要求轉會。內媒透露，廣州隊來季的球員架構，將全部以恒大足球學校球員為班底，目前球隊已派人到校內挑選合適的球員組隊。
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