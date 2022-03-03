行山直擊漁護署圍捕大帽山孔雀　「孔雀情侶」飛脫包圍逃進叢林

記者行山時剛巧直擊漁護署在大帽山採取行動，試圖捕捉近日山界大熱的大帽山「孔雀情侶」。行動在今日（3日）下午3時許展開，漁護署的動物管理科派4人上山，帶備網、毛巾及飼料等裝備，嘗試捕捉就在馬路邊的「孔雀情侶」，孔雀在圍捕時躍起飛走。最後，這兩頭孔雀逃離馬路，走進叢林。



有山友上周四（2月24日）在大帽山遠足時遇上一對雌雄孔雀，拍照放到網上討論區，引起山友熱烈討論。近日不少山友慕名登山，探訪這對香港山野稀客，經營大帽山遊客中心茶水亭的連姐，昨日（2日）行山時也曾遇上這對「孔雀情侶」。據之前的報道指，香港沒有野生孔雀，牠們很可能是走失的。

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【3月3日遇上大帽山孔雀】

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記者今日下午沿大帽山道登山，幸運地遇上這兩頭孔雀，牠們就在馬路旁散步，有時還會橫過馬路，吸引了多名遊人拍照打卡。遊人紛紛舉機拍照，兩隻孔雀未見異樣，沒有受驚，繼續沿馬路散步。附近泊了一架寫住漁護署動物管理科的車輛。

約下午3時許，有兩名身穿漁護署動物管理科制服的職員到場，他們帶同毛巾，表示將會捕捉孔雀。不久後，再多兩名職員從山下行上來，共4人展開行動。有職員及遊人表示，孔雀應該餓了，其中有位職員嘗試用特別帶來的飼料餵孔雀，但孔雀似乎不太喜歡這款食物。期間，山上有車駛下來，漁護署職員趕孔雀到路邊草地的安全地方。

【直擊漁護署職員到場】

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接着，4名職員計劃圍捕孔雀，有人拿網，有人拿毛巾，希望把孔雀趕在馬路上。兩頭孔雀沿大帽山道向上行，躲在一個彎位的路壆後。漁護署職員耐心等待時機，等牠們回去馬路再捕捉。期間，他們呼籲遊人遠離孔雀，別要妨礙工作，而且提到孔雀腳上有刺，可能會令人受傷。

【孔雀躲在路壆後】

在職員的耐心驅趕下，孔雀跳上路壆，再回到馬路上。漁護署3人持毛巾，1人拿網，慢慢收窄圍捕範圍，約十多名遊人就在包圍圈外圍觀。突然間，兩隻孔雀躍起，飛起來，撲向其中一名拿毛巾的職員。牠們突破了包圍，飛到馬路旁的草叢中。雌雄孔雀分別在兩地藏身，牠們鳴叫，似是靠聲音找尋同伴。

【漁護署嘗試圍捕「孔雀情侶」】

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現場位置是斜坡，較為崎嶇，漁護署職員難以圍捕。不久，雌孔雀行過叢林，與雄孔雀會合。兩名漁護署職員拿着網監視，看看有沒有機會出手。兩隻孔雀愈行愈入，走進叢林之中，漁護署職員認為再行近會有危險，沒有繼續行動，上車離開。整個行動持續了約半小時，在下午4時前完結。孔雀躲進叢林，遊人亦跟住散去。

【孔雀逃入叢林之中】