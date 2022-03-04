艾奧瓦州禁跨性別參與女子體育比賽　州長：天賦不能彌補男女差距

跨性別或變性人士參與女子體育賽事，一直引起爭議。美國艾奧瓦州州長雷諾茲（Kim Reynolds）當地時間周四（3日）簽署法令，即日起禁止跨性別人士參與州內各項學界比賽的女子項目。



屬於共和黨的雷諾茲，在一眾女性支持者見證下，簽署這則獲得州議會通過的法令。據法案，只有順性別的女運動員可以參加女子賽事，跨性別的女性就要跟男子比賽。法案中沒有包括跨性男子，他們可以自由參加男子體育比賽。

雷諾茲說：「情況令我憂慮，這則法案是必要的。很難想像關注女性權益的人不會支持。」這項法令適用於公立及私立學校、社區學院及大學賽事。

她續說：「再多的天賦、訓練及努力，也無法彌補男性對女性的天然身體優勢。這是人類生理上的現實。強逼女性與男性去比賽，有違包容二字的本義，絕對是不公平。」

高中女子田徑運動員安絲莉艾臣（Ainsley Erzen）在簽署法令的儀式上發言，她說：「這個訊息是，女性的身份不只是用荷爾蒙水平要介定，女性所愛的東西都值得保護，她們的努力及付出都要得到認可，令她們的夢想有可能變成現實。」

碧琪史密芙到場表示反對法案。（美聯社）

有提倡跨性別平權的當地學校行政總裁碧琪史密芙（Becky Smith）到場，拉起跨性別旗幟，反對法案。她解釋，想向跨性別的學生表明，這個社會中還有人反對這則法令。她說：「儘管這則法令侵犯了他們的權利，但我們站在一起。我們沒有忘記他們，全州的跨性別青年仍會繼續爭取。」