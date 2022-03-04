F1｜哈斯勢與馬薩賓分道揚鑣　名宿點出分手主要原因

國際體壇制裁俄羅斯，但不適用於一級方程式，國際汽聯（FIA）早前宣布俄國車手馬薩賓能夠以中立身份繼續作賽。縱然如此，德國《天空體育》透露，哈斯車隊方面決定棄用這名俄國「二世祖」。
俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動，國際體壇齊制裁俄國，唯獨是FIA反其道而行，全F1唯一的俄羅斯車手馬薩賓（Nikita Mazepin）能夠以中立身份，繼續代表哈斯車隊出戰。這名俄國「二世祖」能夠坐上F1戰車，與他財雄勢大的家族不無關係，他父親經營化學肥料公司Uralkali，正是哈斯的贊助商。
縱然FIA開綠燈讓馬薩賓繼續鬥，若果哈斯車隊不起用他，就是另一回事，車隊領隊史迪拿早前已表明需要考慮會否繼續與馬薩賓合作。
德國《天空體育》透露，哈斯車隊已決定棄用馬薩賓，但需要等待官方宣布。F1名將拉夫舒密加（Ralf Schumacher）認為哈斯與馬薩賓分手在即，「哈斯與馬薩賓的合作需要終止，外界的輿論壓力十分大，作為一支美國車隊，放棄馬薩賓亦十分合理，而領隊史迪拿直言車隊財務上沒有問題，大有可能有另一贊助商取代Uralkali。」
假若消息屬實，F1將突然騰出一個席位，盛傳由名將之後比亞圖菲迪柏迪（Pietro Fittipaldi）取代，德國《圖片報》則認為基奧雲拿斯將會回歸F1。
另外，F1方面公布與俄羅斯站終止合約，原定俄羅斯站的合約將至2025年。
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