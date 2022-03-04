英超｜馬古尼表現飄忽未來不樂觀　傳曼聯今夏物色新中堅補強

曼聯隊長哈利馬古尼時有甩漏，不時受到外界批評，豈料這名英軍中堅原來背腹受敵，英國《每日郵報》透露隊中亦有反對馬古尼打正選的聲音，並指他在曼聯正物色中堅補強。



哈利馬古尼（Harry Maguire）後防時有犯錯，曼聯球迷或許已經見慣不怪，更曾經傳出「搣柴」，看守領隊蘭歷克力挺馬古尼，指對方在傷癒後需時重拾狀態。

曼聯上仗對屈福特，縱然未能取勝，但至少沒有失守，而馬古尼該仗沒有披甲，改由華拉尼及連迪路夫扼守中路。曼聯周日（6日）深夜將鬥同市宿敵曼城，英國《每日郵報》透露馬古尼將復任正選，這決定引起不少反對聲音。

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馬古尼今季時有犯錯，早已成為球迷箭靶。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼表現不穩，不時後防犯錯，《每日郵報》透露，連隊友亦對他忍無可忍，私下向蘭歷克投訴，有曼聯球員質疑蘭歷克，為何馬古尼表現差仍然做正選。

英媒盛傳，蘭歷克一方面支持馬古尼，另一方面已在尋找取代他的人選。（資料圖片／Getty Images）

雖然蘭歷克曾經力撐馬古尼，但當然有兩手準備，《每日郵報》指曼聯方面正物色中堅，增強球隊防守能力，仍未與車路士續約的德國中堅魯迪格及巴塞隆拿的阿拿奧祖（Ronald Araujo）亦是心水人選，馬古尼在隊中的地位隨時受威脅。

魯迪格仍未與車路士續約，盛傳曼聯有意羅致這名德國中堅。（資料圖片／Getty Images）

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