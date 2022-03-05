洪都拉斯門將消極作賽拒撲12碼　目送入網球隊補時落敗｜足球熱話

洪都拉斯甲組聯賽第8輪，蒙達古亞（Motagua）主場對馬拉松（Marathón）贏2：1出現爭議。主隊蒙達古亞在補時博到12碼，當時兩隊踢成1：1，客軍馬拉松不滿球證裁決，隊長兼門將迪路雲托利斯（Denovan Torres）決定消極作賽以示不滿，任由對方輕鬆射入12碼，最終蒙達古亞靠這球12碼勝出。



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報道指，馬拉松的不滿並非始於這球爭議的12碼，在上半場末段，兩隊還是互交白卷的時候，蒙達古亞守將彭利拿（Marcelo Pereira）疑似用手擋出馬拉松球員的攻門，但球證沒有判罰12碼。不久，馬拉松球員馬列度（Luis Garrido）領第二面黃牌被逐，馬拉松需要10人應戰。

77分鐘，有馬拉松球員在禁區內犯手球，蒙達古亞獲得12碼，由巴拉圭外援摩利拿（Roberto Moreira）射入。儘管馬拉松在87分鐘扳平1：1，但踢到補時，球證指有馬拉松球員在禁區內撞人犯規，蒙達古亞再獲得12碼。

【迪路雲托利斯拒撲12碼片段】

TE LO CUENTO: Motagua ganó 2-1 a Marathón con polémica arbitral, debido a dos penales que se pitó a favor de los azules y uno que no sancionó a favor del Marathón.



El portero Denovan Torres “protestó” dejando pasar la pelota en el segundo gol de las águilas. pic.twitter.com/GsEjsmLB25 — Hondudiario.com (@hondudiario) March 3, 2022

迪路雲托利斯等馬拉松球員不滿球證判決，以消極作賽表示不滿。當摩利拿操刀時，這名32歲的洪都拉斯門將兼馬拉松隊長動也不動，站在門前正中，不作任何撲救動作，讓摩利拿輕鬆射入。最終，蒙達古亞靠摩利拿12碼梅開二度，以2：1擊敗馬拉松。

迪路雲托利斯的消極行為遭受批評。賽後一日，他接受訪問時表示，拒絕撲救12碼並非個人決定，他說：「這是個集體決定，我們全隊團結一致，我們在球證犯錯之後，討論過決定這樣做。作為一個團隊，我不認為我們有不尊重任何人。」

迪路雲托利斯還表示，球證的誤判已經令他們連續4場輸波，他說：「我不是要找藉口，但近4場比賽，球證的判決都有影響到。他們不能總在我們身上犯錯。你可以接受這些事一次、兩次……但連續4次並不尋常。」馬拉松8戰3勝5負，現以9分排第7位，整個聯賽有10支球隊。

【全場精華片段】