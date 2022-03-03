足球熱話︱巴洛迪利自信堪比C朗美斯　後悔一個決定錯失金球獎

足球界奇人巴洛迪利再展「自信哥」本色，受訪時自言能力跟美斯及C朗並無分別。他更表示後悔當年做錯一次決定，否則金球獎已是囊中物。
曾效力曼城及利物浦的巴洛迪利，現已轉到次一級水平的土超阿達納鐵路「搵食」，卻獲恩師文仙尼徵召，在事隔3年後重返意大利國家隊。
這位「壞孩子」最近接受傳媒訪問，表示根本毫不妒忌美斯及C朗的技術水平，「我100%肯定我的質素跟他們一樣，只是我錯過了一些機會，所以未能達到他倆的地位。」
美斯與C朗合共捧走12座金球獎，巴神認為自己之所以不能跟兩人比較，只是獎項的差距。「我不能說我跟C朗一樣好，因為他贏了5座金球獎。可是若只說個人足球質素，老實說，我沒有東西好羡慕的。」
已31歲的巴神唯一後悔的，是2013年離開了曼城，成為他職業生涯轉捩點。「這是我最嚴重的犯錯。現在看見曼城不斷進步，感覺自己不應離開。我原先也可跟阿古路一樣，成為一名老臣子及傳奇前鋒。」
這位前鋒自信依然，聲稱自己長大了、想法變得更成熟。「如果我當年有現在的思維，也留在曼城，我可以贏得1座金球獎，我肯定」，巴洛迪利說。
相信巴神的成就，球迷自有定奪。
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