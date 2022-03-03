足球熱話｜遊戲世界封殺俄羅斯　EA宣布抽起所有相關球隊

俄羅斯上星期向烏克蘭採取軍事行動後，被國際體壇全方位封殺，國際奧委會（IOC）向俄羅斯運動員下禁賽令，國際及歐洲足協亦對俄羅斯國家隊及球會採取同等待遇，將他們逐出世界盃及歐霸盃。
他們在遊戲世界同受牽連，遊戲商《EA Sports》宣布，俄羅斯國家隊及球會不會在旗下遊戲中出現。
俄羅斯體育界被全面封殺，國際足協「轉軚」，下令俄羅斯國家隊禁止參與國際賽事，換言之今年的卡塔爾世界盃亦無份，而出戰歐洲球會級別賽事的俄國球隊亦被即時淘汰。
俄羅斯體育界被全面封殺 被踢出2022世界盃及歐霸 運動員遭禁賽
對俄羅斯的封殺行動延伸至遊戲世界，遊戲商《EA Sports》周三（2日）宣布，為了與國際及歐洲足協的禁賽令接軌，故此將俄羅斯國家隊及3間俄國球會從足球遊戲《FIFA 22》、《FIFA手機版》及《FIFA網上版》中抽起，並表示呼籲俄方停止一切對烏克蘭軍事行動。
《EA Sports》旗下另一王牌遊戲《NHL 22》中，抽起俄羅斯及白羅斯（前稱：白俄羅斯）的所有相關冰上曲棍球隊。
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