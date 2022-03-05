卡路士「復出」再展罰球絕技　賽後落吧介紹神秘嘉賓︱足球熱話

曾效力皇家馬德里的巴西傳奇左後衛羅拔圖卡路士（Roberto Carlos），因一次慈善抽獎「復出」，為英國一支業餘聯賽球隊上陣，最終更射入1球，重現當年英姿。



卡路士職業生涯以左腳重炮聞名於世，對法國時一記離門三十多碼的香蕉式罰球更是經典。他2015年於戰畢印度聯賽後掛靴，惟日前以48歲高齡「復出」參戰英國一個假日聯賽（Sunday League）。

卡路士在英國假日聯賽「復出」，獲一大班球迷歡迎。（Twitter@Squawka）

事緣該隊名叫Bull in the Barne的業餘球隊早前參與一次慈善抽獎，獎品正是獲得卡路士「一場限定」的加盟機會。

球隊周五（4日）踢友賽，迎來卡路士的「地標戰」。被安排先踢後備的卡路士，在賽前熱身期間已大展身手，禁區外重現香蕉式罰球絕技，他最終獲派上陣，更射入12碼輕鬆取得進帳，但球隊最後仍輸3：4。

卡路士在比賽中射入12碼，但球隊最終輸波。（美聯社）

卡路士獲得現場球迷及「新隊友」熱烈歡迎，他賽後透露自己出生於小鎮，因此在「新東家」及假日聯賽中找回昔日的感覺。「足球很神奇，能給你到新地方、認識新朋友、見識新文化的機會。」

PENALTY! 4-3, Roberto Carlos slots home pic.twitter.com/bR4c84av0I — Lokomotiv Reabrook (@LokomotiveReab1) March 4, 2022

賽後卡路士跟隊友到當地酒吧中暢飲，期間送上驚喜，透過視像通話向他們介紹其前隊友、現巴黎聖日耳門中堅沙治奧拉莫斯。在電話接通的一刻，在場球員均大聲高呼，拉莫斯也相當興奮，相信這班球員都度過一個難忘的晚上。