美國史丹福女足隊長校內離世　曾奪NCAA冠軍生前有偉大抱負

年僅22歲的美國史丹福大學女足隊長姬蒂美亞（Katie Meyer）突然離世，這位女生非但是位人見人愛的領袖，也心懷抱負，令人感到惋惜。
美國史丹福大學日前公布，22歲女足隊長兼守門員姬蒂美亞（Katie Meyer）離世。校方在聲明中表示，在校內一所宿舍中發現美亞的屍體，但未有對外透露其死因。
The Stanford community has suffered an unimaginable loss. Our thoughts & love are with Katie’s family & friends. ❤️ pic.twitter.com/3qXOyx7atO— Stanford Athletics (@GoStanford) March 2, 2022
美亞是校內有名的運動員，她於2019年NCAA決賽中，於互射12碼階段兩度撲出對方射門，助史丹福擊敗北卡羅萊納大學奪冠。
這位女生亦心懷抱負，生前就讀國際關係及歷史學系；校方高層讚揚她對所有人和事也非常投入，並引述其好友的說話．
「她所追求的事都超乎常人。她在選學科時就講過，希望改變自己對世界的看法，及凝聚大家、一起跨過各個重大挑戰。她為女足甚至女子體育帶來無限熱情，無論在場內，或對社會來說，都是一束閃亮的光。」
校方亦表示，會盡一切資源協助因美亞離世而受影響的人。學校體育總監Bernard Muir稱，難以形容當下失落感，「Katie是位出眾的學生及運動員，很受人喜愛，也是位領袖。我們所有人都心碎了，她會永遠在我們心中。」
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