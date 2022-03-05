英超︱蘭歷克勸曼聯向死敵借鏡　公開撐拉舒福特：他能力應有盡有

曼聯看守領隊蘭歷克認為，紅魔要成功，必須向宿敵曼城跟利物浦學習一件事；他同時公開力撐受盡千夫所指的前鋒拉舒福特。



曼聯在香港時間周日深夜將作客曼城，看守領隊蘭歷克在同市打吡大戰前，繼續發表真心話，承認球隊跟宿敵仍有一段距離，而問題並非出於球員身上。

蘭歷克承認曼聯跟宿敵有差距。（Getty Images）

蘭歷克說：「很明顯，不止是曼城，利物浦也一樣，他們的領隊在過去5至6年，都係極高連續性及穩定性。所以他們有很清楚的球隊定位，知道自己要踢怎樣的足球。」

哥迪奧拿2016年起執掌曼城至今，領軍第二季才助球隊捧盃；利物浦主帥高普自2015年加盟，也待至2018/19年球季方贏得首個錦標。相反，曼聯在同時段已先後由雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、卡域克（暫代）及蘭歷克執教。

高普不知不覺已執掌利物浦6年多。（Getty Images）

蘭歷克續指，這正是兩支球隊近數年成功的秘密，並呼籲曼聯要各對方學習，「如果曼聯想要在未來幾年進步，他們對所有事情的宏圖及方針，都是我們需要發展的。」

蘭歷克一向有話直說，但這番話也許是場冒險，因為不知曼聯球迷聽到愛隊要向「嘈吵的鄰居」借鏡之後，又會有何反應。

拉舒福特表現備受抨擊，蘭歷克卻公開力撐。（Getty Images）

而蘭歷克亦公開表態，支持狀態低迷、備受批評的前鋒拉舒福特，「他擁有豐厚的資質，速度及體格，一名現代前鋒應有的條件，他全都有。」

他表示自己會盡全力，幫助這位英格蘭球員走過低谷。「不少球員在過去3個月都有這種經歷，我相信他也能像其他人一樣走過來。」