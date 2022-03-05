英超｜曼城烏克蘭鐵衛心繫家國　為家人打消回國念頭

烏克蘭被俄羅斯入侵超過一星期，效力曼城的辛真高，每日面對家鄉受戰火摧殘的新聞，這名曼城球星接受名宿連尼加訪問，坦言每天也以淚洗面，並表示為了家人和女兒才留在英格蘭。



烏克蘭炮火連綿，當俄羅斯決定採取軍事行動後，一向敢言的辛真高（Oleksandr Zinchenko），早已多次發表愛國言論。這名25歲的曼城翼衛上周聯賽遇上同鄉邁高蘭高，兩人深深相擁，令人動容。自俄烏戰爭爆發以來，辛真高在周中的英格蘭足總盃首度上陣，並戴上隊長臂章。

曼城陣前易將委派辛真高任隊長 哥迪奧拿並非提議者

敵對烏克蘭國腳相擁互安慰 辛真高強忍淚水一幕令人動容

辛真高周中的足總盃戴上臂章上陣。（Getty Images）

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辛真高日前接受名宿連尼加訪問，憶述得知祖國被入侵的一刻，他還在睡夢當中，是妻子淚流滿面通知他。辛真高有不少親友仍在烏克蘭，如今他們生死未卜，這個情緒一直縈繞，因為這是他自小生活的地方，他全個星期也以淚洗面，「我在今個星期不停哭泣，已數不出多少次，當我駕車往訓練場的途中，或是空閒的時候，我也會無故落淚，整個腦海中也想着自己國家的事。」

不少烏克蘭球員或教練，最近也放下工作返回祖國，肩負保家衛國的責任，辛真高也想這樣做，不過為了女兒及家人，他才打消這個念頭，「坦白說，如果不是為了我的女兒及家人，我早已返回烏克蘭。」辛真高更指烏克蘭人擁有寧死不屈的想法，並不會輕易放棄，他以烏克蘭人為榮。

曼城球星辛真高發愛國宣言 撐國家領土完整不容侵犯

辛真高坦言，為了初生的女兒打消回國的念頭。（Instagram截圖）

英超賽會早前發聲明支持烏克蘭，並在今周聯賽發起一連串行動，所有球員也將戴上代表烏克蘭的藍黃臂章，以及展示「足球與大家同在」（Football Stands Together）的標語。

連日不論在英超或其他賽事中，看台上也會出現支持烏克蘭的海報及標語，辛真高感激球迷所做的一切，並希望繼續為烏克蘭發聲。

連日來不少球迷支持烏克蘭及辛真高。（Getty Images）

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