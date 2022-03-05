英超｜魯賓戴亞斯受傷缺陣4至6星期　篤定無緣曼市打吡

今周末英超重頭戲必定是「曼市打吡」，由曼城主場迎戰曼聯，大戰當前，「藍月亮」先傳來壞消息，後防大將魯賓戴亞斯因傷缺陣，主帥哥迪奧拿亦要無奈接受。



英超今輪重頭大戰，曼城在周日（6日）深夜主場鬥曼聯，但打吡戰前先折將。主帥哥迪奧拿賽前透露，葡萄牙中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias）大腿受傷，預料休息4至6個星期，肯定無緣打吡戰。

魯賓戴亞斯因大腿受傷，預計至少養傷4星期。（資料圖片／Getty Images）

除了戴亞斯，另一守將尼敦阿基同樣受傷，曼城今仗大有可能以拿樸迪夥拍史東斯扼守中路。主將受傷，哥帥除了無奈接受，也沒有其他可做，「我十分喜歡戴亞斯，但如今他受傷缺陣1個月，我也沒有辦法，唯有接受。」

魯賓戴亞斯是曼城後防必然主力，今季聯賽缺陣兩次，並交出2個入球及3個助攻。

尼敦阿基同樣因傷未能披甲。（資料圖片／Getty Images）

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