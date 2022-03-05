英超｜列斯聯換帥難止跌勢　作客一球飲恨不敵李斯特城

列斯聯英超6場不勝後，由馬殊取代老帥比爾沙，「地標戰」作客鬥李斯特城，全場近20次攻門，可惜遲遲未能攻破對方大門，卻被李城一次配合失守，最終繼續不勝。



英超賽會早前宣布，今周聯賽有一連串支持烏克蘭的活動，英超徽章改以烏克蘭國旗顏色作底色，場邊亦有展示撐烏的標語，李城隊長卡斯柏舒米高戴上藍黃色臂章。

列斯聯上周大敗予熱刺後，主帥比爾沙隨即被辭退，由前薩爾斯堡教練馬殊（Jesse Marsch）走馬上任，今輪迎來地標戰。

列斯聯辭退主帥比爾沙 連場大敗終令足球狂人走上末路

即使比爾沙被辭退，列斯聯球迷依然向他致意。（Getty Images）

馬殊走馬上任，希望帶列斯聯離開低潮。（Getty Images）

聯賽6場不勝的列斯聯，力爭今仗終止頹勢，列斯聯今仗不乏攻勢，上半場較具威脅一腳來自洛迪高，接應積夏里遜的回傳，趁卡斯柏舒米高出迎起腳，可惜高出，半場兩軍互無紀錄。

列斯聯下半場繼續主導戰局，更有開紀錄的黃金機會，拉芬夏門前近射，卡斯柏舒米高「神救」力保不失，李城開紀錄只需要一次機會，哈維班尼斯與伊恩拿祖一次撞牆配合，班尼斯其後熨射，剛好穿過列斯聯隊長艾寧的「大細龍門」遠柱入網，67分鐘終破缺口，這球亦是今仗唯一入球，結果李城一球小勝列斯聯。

哈維班尼斯下半場建功，李斯特城捱打下開紀錄。（Getty Images）

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