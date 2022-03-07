英超｜網民熱議曼聯曼城差天共地　同樣大灑金錢卻造兩種結果

曼城在英超主場技術性擊敗曼聯，以4：1取勝，賽後引起網民熱議。曼市雙雄近年都大灑金錢買人，但場上表現高下立見，曼城全場佔優，進攻與防守有板有眼，相反曼聯只有上半場略有還擊之力，換邊後全面捱打，有網民感嘆形勢如「英超打英冠」。網民分析曼城及曼聯的分別，有人指出一個奇怪現象，球員加盟曼城後會愈踢愈好，但曼聯的就愈踢愈差，懷疑曼聯隊內文化出現問題。



有網民在「連登討論區」發帖討論曼城及曼聯，標題為《理性討論，其實係球技真係差咁遠定咩原因？》，賽後引起熱烈討論。網民紛紛大讚曼城，有人留言：「曼城分工好清晰同埋好夾，踢到真係好似打FIFA咁一個人控制緊咁，個個一拎波已經知要點做。」亦有人讚：「曼城球員好有紀律，唔會行行企企，一甩就幾個逼，打到補時都係咁跑。」

雖然失了4球，但迪基亞已是曼聯其中一名表現最對辦的球員。（Getty Images）

跟住有網民繼續用打機比喻兩支球隊，表示：「曼城係世界級電競選手玩緊，曼聯係典型業餘Proclub玩家，個個追波走、獨食、X吊個波上去，仲有後防係派膠電腦嚟。」有人感嘆，兩隊正面交鋒，表現相差甚遠，好似「英超對英冠咁」。有人覺得兩隊的分野不只在於腳下工夫，「曼城班波的係用腦踢波，尤其係中場嗰幾個。曼聯成隊都無乜腦。」

英國傳媒比較曼城及曼聯的轉會投入及成績。（網上圖片）

英國《天空體育》亦對比了自從費格遜退休後兩隊的成績，曼聯未贏過英超，只得3個重要錦標，僅得4季獲得聯賽前4名，平均每季69分，已經換了5位領隊；相反，曼城8季入前4名，其中4季贏得冠軍，同期奪得11項重要錦標，平均每季84分，換了兩位領隊。重點是轉會費開支，曼城花了12.5億鎊，而曼聯則花了12億鎊，轉會投入不分上下，但成績差天共地。有網民表示曼聯「成隊波身價都世界級，一係就曼聯唔識用，一係曼聯就係世界級水魚囉」。

曼聯全方位不如曼城，作客大敗。（Getty Images）

有人認為曼聯球員的技術確實較差，指雲比沙卡、麥湯米尼、費特洛迪古斯只有「3線尾4線頭」的實力。不過，跟住多名網民指出，那些球員加盟曼城或曼聯前，其實實力差不多，問題在於曼城簽入的新球員會踢到世界級，例如奇雲迪布尼、祖奧簡斯路，但曼聯以同樣價錢買人後，球員就不會再提升。

迪布尼在曼城成長為世界級中場。（Getty Images）

有網民以迪布尼及保羅普巴作對比，「其實起步點嚟講，普巴係高LEVEL過迪布尼。迪布尼本身踢禾堡，未到最頂級，係去到鏝（曼城）先變世一中場。普巴本身已經證明晒自己，超新星，踢祖記入埋歐聯決賽，再世界紀錄返曼聯。」該網民認為，曼城可以令「一般勁」的球星變成世界級，相反曼聯就會令頂級的球星下滑。接着有人感嘆，如果哈利馬古尼及魯賓戴亞斯互換命運的話，說不到馬古尼會在曼城踢得好好。還有人認為，如果C朗今季加盟的是曼城的話，一樣可以踢出球王表現。

查頓辛祖一度為曼聯追平1：1。（Getty Images）

單計今場的數據，曼城佔近7成控球，24次攻門10次中目標，相反曼聯僅5射2中。尤其在最後階段，形勢極之一面倒；在比賽最後10分鐘，曼聯只完成了16腳傳球，同時段曼城傳了120腳，並製造了6次攻門。

曼聯換邊後毫無還擊之力，以1：4落敗。（Getty Images）

有網民覺得曼聯內部文化出現問題，導致球員態度也有問題，「你睇佢哋踢曼（聯）之前，喺其他球會都係踢到曉飛」。有人感覺曼聯就像政府，「曼聯文化同公墓（務）員差唔多，唔做就唔錯咁。」有人提出，曼城球員如果表現不好，會有其他人搶走正選，但曼聯球員踢成怎樣，都一定有正選，怎會有進步！

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