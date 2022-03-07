英超︱曼城勝曼聯將帥評分　迪布尼完美演出　一紅魔低分過馬古尼

英超曼徹斯特打吡大戰，曼城4：1大勝曼聯一仗，藍月亮一眾攻擊球員全部演出高水平，殘酷地令曼聯防線漏洞表露無遺。
紅魔守將之中，隊長馬古尼預期中再次拿低分，不過今仗有一隊友評分較他更低。
曼城4：1曼聯
入球：迪布尼（５', 28'）、馬列斯（68', 90'）／辛祖（22'）
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點圖睇：曼城將帥評分及評語
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曼聯正選陣容：（4-2-3-1）
門將：迪基亞
後衛：迪尼斯、馬古尼、連迪路夫、雲比沙卡
防守中場：費特、麥湯米尼
進攻中場：伊蘭加、普巴、查頓辛祖
前鋒：般奴費南迪斯
曼城正選陣容：（4-3-3）
門將：艾達臣
後衛：簡斯路、拿樸迪、史東斯、獲加
中場：迪布尼、洛迪卡斯簡迪、貝拿迪施華
前鋒：馬列斯、科頓、基亞利殊
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