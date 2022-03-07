英超︱曼城勝曼聯將帥評分　迪布尼完美演出　一紅魔低分過馬古尼

英超曼徹斯特打吡大戰，曼城4：1大勝曼聯一仗，藍月亮一眾攻擊球員全部演出高水平，殘酷地令曼聯防線漏洞表露無遺。

紅魔守將之中，隊長馬古尼預期中再次拿低分，不過今仗有一隊友評分較他更低。



曼城4：1曼聯

入球：迪布尼（５', 28'）、馬列斯（68', 90'）／辛祖（22'）



點圖睇：曼聯將帥評分及評語

+ 7

點圖睇：曼城將帥評分及評語

+ 7

曼聯正選陣容：（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：迪尼斯、馬古尼、連迪路夫、雲比沙卡

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場：伊蘭加、普巴、查頓辛祖

前鋒：般奴費南迪斯



曼城正選陣容：（4-3-3）

門將：艾達臣

後衛：簡斯路、拿樸迪、史東斯、獲加

中場：迪布尼、洛迪卡斯簡迪、貝拿迪施華

前鋒：馬列斯、科頓、基亞利殊

