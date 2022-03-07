英超｜曼聯軍心散漫遭名宿狠話炮轟　迪基亞：捍衛球隊尊嚴

勝負乃兵家常事，輸波並非世界末日，不過若然心態不對，就只會繼續沉淪下去，曼聯似乎跌進這個循環。

曼聯在打吡戰以1：4不敵曼城，前隊長堅尼炮轟球隊毫無鬥心，部分球員更加呈現放棄狀態。



曼聯在打吡戰的上﹑下半場表現截然不同，換邊後一直被曼城圍攻，下半場毫無攻門，僅得21%的控球率，結果被曼城的馬列斯梅開二度，奠定4：1勝局。

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愛之深，責之切，前曼聯隊長堅尼（Roy Keane）道出球隊兩大問題，「先撇開球隊質素，曼城是近年最強球隊之一，他們並非在最佳表現，但足夠擊敗曼聯。」

曼聯戰績飄忽，球迷早已習慣，最令人困擾的卻是態度問題，堅尼直斥部分球員無心踢，「犯錯不是問題，以態度搭夠，但在打吡戰亦毫無鬥心，這是不能原諒，他們在場上就像躺平一樣，早已舉白旗放棄，5﹑6名球員不應再為曼聯披甲，我為他們感到十分羞恥。」

"They gave up and shame on them"



Roy Keane didn't hold back on Manchester United's second-half performance during their 4-1 defeat to Manchester City 👇 pic.twitter.com/afLZMnQd3m — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 6, 2022

今仗踢足全場的曼聯中場麥湯米尼，面對前輩狠批，賽後直言「駁唔到」，「我在場上難以看到隊友的身體語言，每個人也有權表達他們的意見，我對此感到無比失望，這是令人心痛的評語。不過，球隊下半場發揮如此，你注定被懲罰，就是如此簡單。」

麥湯米尼面對堅尼的狠批，他坦言下半場表現如此，被懲罰在所難免。（Getty Images）

曼聯門將迪基亞亦有話兒，透過社交網站表示今仗是另一個球季艱難的時刻，不過他沒有放棄，直言「只要披上曼聯球衣，就要捍衛球隊的尊嚴，有朝一日，我們會帶曼聯返回昔日的輝煌。」

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