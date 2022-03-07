英超｜馬古尼領曼聯防線繼續慌失失　復任正選負評如潮

今輪英超重頭戲曼徹斯特打吡戰，曼城在主場以4：1擊潰曼聯，今仗復任正選的隊長哈利馬古尼，未能領導曼聯防線保不失，有3個失球也與他有關。



曼城主場迎戰同市宿敵曼聯，結果憑迪布尼及馬列斯分別梅開二度，以4：1輕取紅魔鬼，再度在榜首拉開與利物浦6分的距離；曼聯則以47分暫列第5位，落後第4位的阿仙奴1分，卻多踢3場。

迪布尼梅開二度 馬列斯起孖曼城4：1輕鬆擊潰曼聯

曼城勝曼聯將帥評分 迪布尼完美演出 一紅魔低分過馬古尼

曼聯看守領隊蘭歷克賽前表示，華拉尼周中確診新冠肺炎，所以隊長哈利馬古尼回歸正選，與連迪路夫扼守中路。

馬古尼復任正選，連拍檔連迪路夫的表現亦顯得慌失失。（Getty Images）

這名曼聯隊長早已是球迷公敵，今仗再次未能挽回「曼迷」的心，迪布尼開紀錄的一球，馬古尼被射穿「大細龍門」，其後這名曼聯隊長「大細龍門」再度失守，門前錯過解圍的機會，迪布尼成功補射入網。馬列斯換邊後接應迪布尼的角球，第一時間撞射，卻偏偏省中馬古尼，稍稍改變方向入網。

曼聯防線鬆散，並不是馬古尼一人的問題，連迪路夫表現緊張，右閘雲比沙卡面對基亞利殊吃盡苦頭，就算迪基亞有多神勇，雙拳亦難敵四手。如今已經錄得38個失球，亦是32年來最差的紀錄，改寫1989/90球季的尷尬紀錄。

曼聯防線鬆散，迪基亞多神勇也難救球隊。（美聯社）

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