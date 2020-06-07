戶外攀石教練解答新手五大迷思　攀岩女神動作優雅唔使靠臂力

攀石是否依靠臂力及指力？攀石是不是很容易受傷？高手是不是不怕跌下來？ 可能攀石新手都會有以上疑問，就讓我逐一解答！ 文：Ben Woo

新手迷思1：攀石是否需要很強的上身或者手指力，好似Laughing哥那樣？

新手迷思2：為何攀石又叫「牆上的芭蕾」呢？

兩個迷思一次過解答，很多人覺得攀石一定要用強勁的臂彎去解決問題，那麼斯斯文文的女士豈非不用玩？其實攀石主要用腳，再仔細講，攀石跟芭蕾舞蹈員一樣，用「腳趾公」前端承擔身體重量並推進。

Ben Woo解釋，攀石並全靠手力，腳力才是最重要。（Facebook: Wilderness Explorer HK）

君不見多少攀岩女神動作優雅，腳的擺位及移動配合身體的平衡，流暢帶節奏感，一呼一吸猶如舞蹈；當然，當你爬到8仔（即Grade 8 的攀石線）就需要用手指及上身力量。曾有前輩講過：「7B+之前都可以用技巧解決，7C才要一點點力！」（當然，並非人人都能充分掌握技巧，屆時力量、耐力配合柔靭度就可發揮作用。）

戶外攀石教練Ben Woo解答攀石新手五大迷思。（Facebook: Wilderness Explorer HK）

新手迷思3：攀石會不會很易受傷？

大部分受傷案例都在室內抱石場，室外多人為出錯，更多是過分操練而受傷，受傷機率與一般運動相近。

舉一個案例，有位攀岩朋友某日受傷，但受傷原因是因為打籃球傷了膝部韌帶，再繼續去攀石所以加重傷勢。其實，我建議年紀大就不要玩太衝擊型的運動，反而可以轉玩攀石，因為攀岩是一門靜態藝術，可以玩到長壽100歲！

Ben Woo表示就算是高手爬石，都會驚Fall！（Facebook: Wilderness Explorer HK）

新手迷思4：攀石高手驚唔驚Fall（跌下來）？

這個問題幾值得探討。我認識即使是完攀「8仔」的攀手，都依然驚Fall ！其實，Fear of Fall（怕跌下來）是人類身體既有的安全機制，是我們保護自己的自然反應。Belayer（防護者）跟Fear of Fall都有密切關係，如果由一位跟你很有默契、你很信任的人做Belayer，會減低你的心理壓力，你可專注攀爬，因為你知道可將自己的安全交到他手中。

對Fall 的心理壓力，可以透過訓練來控制或調節，多點練Fall ，練好Fall的動作與反應，亦都可讓自己比較「習慣」Fall 的恐懼。因此，我們會「未學爬，先學FALL」，就是這個原因。

至於因為Belayer做得不好，或者Fall Factor太大，都會增加Fall的受傷機會。這個可留待下次再講。

有個好的Belayer，可以減低Fear of Fall 。（Facebook: Wilderness Explorer HK）

新手迷思5：攀岩有沒有年齡限制？

我防護過2歲至76歲的攀岩者。有去西班牙攀石的朋友可能都知，有人70歲仍在挑戰8A難度 ，所以限制不在於年齡，而在於心態！

在你心目中，有沒有什麼「攀石迷思」？無論你是新手或前輩，都歡迎分享，加入討論。

Ben Woo表示攀岩沒有年齡限制。（Facebook: Wilderness Explorer HK）