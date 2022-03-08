曼市打吡一張圖再添曼聯恥辱　艾達臣不受威脅蹲在中圈睇波｜英超

曼城周日在英超曼市打吡主場以4：1輕取曼聯，下半場尤其是佔盡優勢，踢到曼聯毫無還擊之力。賽後，有張比賽照片在社交網站廣傳，足以反映下半場的局勢，見到曼城正在前場進攻，而門將艾達臣摩拉斯蹲在中圈，觀看隊友的攻勢，好像不懼怕曼聯的快攻甚至笠射。
這張照片相信由看台高處的球迷所攝，當時曼城正在進攻，兩隊大部分球員都擠在曼聯的禁區中；有至少兩名曼城球員在禁區外，負責遠射或作第一道防線，同時不見有曼聯球員在禁區外。曼城門將艾達臣對前場隊友很有信心，就蹲在中圈觀看球隊進攻。
網民紛紛在Twitter上分享這張照片，感嘆曼城及曼聯的巨大差距。有網民留言：「其他門將都好想擁有像艾達臣般的生活，但不幸地，他們不能。」亦有網民留言：「艾達臣應該帶張沙灘椅來。」還有其他留言如「曼城正摧毀及羞恥曼聯」、「曼聯讓艾達臣找到個休息的位置」、「這是對曼市打吡的總結」、「艾達臣可以去參加球場導賞」、「艾達臣好像在看電影」、「這是（對曼聯）更上一層次的屈辱」等。
Ederson should’ve brought a deck chair with him today 😂💙🧤 pic.twitter.com/iM9yzTFjVh— ⚜️Man City Collect⚜️ (@mancitycollect) March 6, 2022
在下半場，曼城的確控制大局，作出14次攻門，取得兩個入球，相反曼聯連一腳射門也沒有，難怪艾達臣如此放心！雖然艾達臣今場工作不多，但應該不會太悶，因為隊友都常常給他參與傳球組織。這位巴西門將今場傳球45次，成功率有95.6%，傳球次數竟比任何一位曼聯球員都要多。曼聯兩位防中麥湯米尼及費特洛迪古斯，今場分別只有35及27腳傳球。
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