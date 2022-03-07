英超︱馬古尼承認曼聯只踢半場好波　點出關鍵卻不提防守：很失望

英超曼聯在打吡戰以1：4不敵曼城，隊長哈利馬古尼接受訪問時指出球隊上下半場表現「判若兩人」的關鍵，卻對防守隻字不提。



曼聯在曼市打吡大敗而回，1：4不敵曼城，今仗復任正選的隊長哈利馬古尼，偏偏跟3個失球有關，繼續成為球迷「箭靶」。

馬古尼復任正選，連拍檔連迪路夫的表現亦顯得慌失失。（Getty Images）

馬古利賽後接受曼聯官方頻道訪問，坦言對賽果十分失望，他認為球隊上半場跟曼城勢均力敵。「50-50吧，但很遺憾落後至1：2，曾經我覺得比賽向我們傾斜了，我們有機會得到正面的結果，可惜下半場表現不出來。」

馬古尼今場面對靈活的「假9號」前鋒菲爾科頓，十分吃力。（Getty Images）

他續指，紅魔在上半場搶得來球後，由守轉攻的過程沒有拖泥帶水，很快就能打反擊，甚至創造埋門機會「懲罰」對手。然而下半場球隊判若兩人。

「下半場我們受壓時太易失控球權，傳球也不精準，令曼城輕鬆控制比賽。」

馬古尼在指出的球隊問題，卻未有提及防守，他再表示，球隊在進攻上需要改進。「當我們有機會『傷害』對手的時候，球員埋門也不夠冷靜，所以我們未來要更小心處理。」

馬古尼指出曼聯兩大問題，但未有提及防守。（Getty Images）

曼聯賽後以47分排英超第5，落後第4的阿仙奴1分，更多踢3場，爭奪前四——來屆歐聯席位形勢危急。

可是馬古尼仍相信球隊有能力、以一場再一場的勝利達成目標，「只是我們要把能力在場上展示出來，每一場也這樣做。球員會失落一段日子，但必須盡快專注起來，我們會分析今場失利，下場做得更好。」

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