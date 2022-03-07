足球熱話︱堤亞高施華特別服務叫價不菲　車路士隊友都有份

車路士中堅堤亞高施華的周薪雖然高達95000英鎊，卻仍然「搵外快」，被發現在客製化影片錄製網站上「掛牌」，叫價不菲。



英國傳媒發現，施華的名字在客製化影片錄製網站Cameo上出現——即只要球迷付錢，他便會親自上鏡，按付款者要求拍攝影片訊息，例如祝賀對方生日快樂，每次盛惠300鎊（約3100港元），價位排在足球界頭十以內。

而假如片段用於商業用途，為公司顧客或職員拍片的話，收費更高達11250鎊（約117000港元）。

堤亞高施華拍片一次收費約3000多港元。（網上截圖）

有網民質疑施華如此高薪，卻仍然經營副業向球迷收費，是天大笑話；又打趣指他如果等錢使，便應向車路士要求加人工。

不過網站內的用戶評語一致正評，5個留言全部給予施華5粒星，雖然有人表示施華搞錯收信人名字，要求他重錄，但仍感謝他在白忙中抽時間為球迷送上祝福。

堤亞高施華已37歲，仍是車路士後防主力。（Getty Images）

而在網站上其實亦能找到其他球員的名字，施華的車路士隊友佐真奴都有「掛牌」，每次收費123鎊，但「服務」暫時停止。

另外，如英格蘭名宿奧雲、施文、科拿，以至施華前隊友韋利安、巴黎聖日耳門中堅馬昆奴斯等，都有提供相關服務，球迷可以隨時在網站上「落訂」。