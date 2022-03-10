行山意外｜行武夷山跣腳直墮10米懸崖　山友剛好拍下駭人一刻

上周五（4日）在福建的武夷山發生一宗駭人的行山意外，有行山人士懷疑跣腳失足，從高處墮崖。當地消防下午接報，帶住裝備行了3公里，傍晚抵達事發現場，發現該名墮崖人士雙腳受傷，但未有生命危險。最終，消防將傷者搬上擔架，接近午夜將他送上救護車。
事發地點是武夷山鷹嘴崖景點，一隊行山人士經過一條崎嶇窄狹的棧道，前往天車架方向。當中，有人拍片，拍攝其他隊友坐在又矮又窄的棧道上，靠雙手雙腳，緩緩前進。此時，一位穿綠衣的行山人士在隊尾，正在棧道前樓級。他急步落樓級，途中突然滑倒，倒在樓級旁的斜坡上。
【事發經過連環圖】
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那裏沒有鐵鏈及欄杆，樓梯旁就正懸崖。那名綠衣行山人士倒在斜坡，跌勢未止，直墮崖下；拍片的人見證這駭人的一刻，也不禁尖叫。那名墮崖人士跌到鏡頭之外，懸崖目測約10米。
當日下午3時46分，武夷山市消防救援大隊接報，派兩架消防車及12名消防員到場救援。由於事故地點遠離馬路，消防救援人員帶齊裝備，由景點入口行3公里入去，至傍晚5時半到達事發地點。
消防員在山徑下10米的山林發現該名墮崖人士，他是一名約30歲的男子。那人雙腳受傷，無法自行脫困，幸好沒有生命危險。消防員利用繩索落到去，將他固定在擔架上，跟住抬他到安全的地點，最後救他下山，送上救護車。據當地傳媒報道，傷者情況穩定。
【慎入！！以下為墮崖片段！！】
有人剛好拍下這駭人時刻。（微博）
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