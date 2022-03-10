F1｜麥奴臣驚喜回歸哈斯　當年和平分手成就今日再續前緣

俄羅斯車手馬薩賓被哈斯車隊棄用，曾經傳出「名將之後」比亞圖菲迪柏迪及基奧雲拿斯均是熱門替代人選。哈斯早前卻公布，舊將麥奴臣才是真命天子，相隔一年再回歸F1。



即使國際汽聯（FIA）網開一面，讓俄羅斯車手以中立身份出賽，哈斯車隊依然決定單方面終止與馬薩賓（Nikita Mazepin）的合約，結果舊將麥奴臣（Kevin Magnussen）驚喜回歸，事隔一年再鬥F1。

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麥奴臣的戰車即將再度在F1亮相。（資料圖片／Getty Images）

29歲的丹麥車手麥奴臣，原定今年將出戰世界耐力錦標賽（WEC）及美國IMSA系列賽，當他收到哈斯車隊的電話後，立即一口答應，他直言非常驚喜，「我有機會再戰F1，我感到非常驚喜及期待，尤其是再度與哈斯車隊合作，一隊我非常熟悉的車隊，希望可以助哈斯再創佳績。」

麥奴臣暫別F1的一年間，繼續他的賽車生涯，在美國出戰IndyCar及IMSA系列賽，亦與父親合作出戰勒芒24小時耐力賽，保持比賽狀態。

即使麥奴臣上年闊別F1，依然活躍賽車界。（Twitter截圖）

去年由米克舒密加及馬薩賓兩名新人駕駛的哈斯，全季賽事只能在榜尾徘徊，亦是唯一一支未能取分的車隊。如今與馬薩賓及其帶來的贊助商分手後，哈斯不再為錢作決定，為車隊長遠發展，不簽入比亞圖菲迪柏迪（Pietro Fittipaldi）及基奧雲拿斯（Antonio Giovinazzi），而是決定與麥奴臣故劍重逢。

麥奴臣驚喜回歸F1，與哈斯車隊再續前緣。（資料圖片／Getty Images）

今個賽季是大改例的首年，所有車手及車隊亦要重新適應，麥奴臣過去已經與哈斯合作4年，早已與車隊工作人員打好關係，基本上不需要磨合可「即插即用」。

他熟悉哈斯戰車特性，可以回饋一些有用資訊，加上他有7年F1經驗，這兩點已比另外兩名車手優勝。米克舒密加更可從麥奴臣身上學習，這個選擇無疑是利多於弊。

麥奴臣成為米克舒麥加的新拍檔，車神之子有望從對方身上偷師。（Getty Images）

麥奴臣2020年與哈斯和平分手，當時車隊方面坦言，需要兩名新人車手，為車隊帶來一定財政基礎，才可研發大改例下的新戰車。如今機會再來，車隊領隊史迪拿（Guenther Steiner）毅然再向麥奴臣招手，開出一紙多年合約，讓麥奴臣不用擔心未來，專心為車隊出戰。

大改例下，各支車隊的戰力依然是未知數，哈斯有望收窄與其他車隊的差距，如今加上麥奴臣加盟，戰力相信有增無減。

哈斯車隊「撇甩」俄羅斯元素重新出發。（Twitter截圖）

F1季前測試今日（10日）在巴林展開，可惜哈斯因為航班延誤，篤定無法參與首節測試。麥奴臣已經抵達巴林，在賽場看見一眾熟悉的臉孔，車手與工作人員也熱烈歡迎麥奴臣回歸。

不少車手歡迎麥奴臣回歸F1。（Twitter截圖）

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