F1｜哈斯發聲明與俄羅斯元素脫離關係　馬薩賓回應：十分失望

縱然國際汽聯「開綠燈」，讓俄羅斯車手馬薩賓續戰F1，不過哈斯車隊沒有留用這名俄國闊少，今日（5日）發聲明公布與馬薩賓及贊助商終止合作關係。



俄羅斯上星期向烏克蘭採取軍事行動，國際體壇隨即制裁俄方，但國際汽聯（FIA）宣布容許讓俄羅斯車手馬薩賓（Nikita Mazepin）以中立身份出戰，網開一面。

FIA「開綠燈」與哈斯車隊續用這名俄國車手沒有直接關係，日前已傳出哈斯考慮棄用馬薩賓的消息，結果今日正式官宣。哈斯發聲明公布，與馬薩賓及贊助商化學肥料公司Uralkali即時終止合作關係，並表示對俄國入侵烏克蘭大感震驚，希望盡早平息戰火。

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哈斯車隊發聲明，與俄羅斯贊約及馬薩賓脫離關係。（Facebook截圖）

短短一季後，馬薩賓的F1生涯暫告一段落，其後他也透過社交網站表示非常失望，縱然他明白現時處境，但哈斯方面沒有遵循任何程序，忽視他可繼續作賽，然後把他棄用。馬薩賓十分珍惜在F1的時光，希望日後有機會再度在F1賽場相遇。

哈斯車隊仍未公布取代馬薩賓的人選。（Getty Images）

哈斯與馬薩賓解約後，F1突然騰出一個空位，哈斯車隊未有交代誰是米克舒密加的新拍檔，預料將在下周四（10日）的季前測試前公布，盛傳比亞圖菲迪柏迪及基奧雲拿斯亦是熱門人選。

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