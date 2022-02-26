F1｜父親近日密會普京　馬薩賓或遭哈斯車隊棄用　名將之後成首選

一級方程式世界錦標賽（F1）幾位車手，包括四屆世界冠軍維達爾（Sebastian Vettel）及應屆世界冠軍韋斯達賓（Max Vertsappen），均表明反對9月的F1俄羅斯站繼續上演。F1官方周五（25日）發聲明，指今屆的俄羅斯站「不可能舉行」，等同取消。

焦點繼續落在與俄羅斯資金關係緊密的哈斯車隊：車手和命脈般的贊助，留還是不留？



F1首站季前測試一連三日在巴塞隆拿舉行，除了新規例下的戰車表現，哈斯車隊也成為另一大焦點，全因這支由美國商人哈斯（Gene Haas）擁有的車隊，去年開始起用俄羅斯車手馬薩賓（Nikita Mazepin），並接受俄羅斯化學肥料製造商Uralkali贊助，是車隊主要資金來源；而Uralkali的母公司Uralchem，正是由馬薩賓的父親迪米特馬薩賓（Dimitry Mazepin）擁有。

馬薩賓的F1生涯面臨危機。（Getty Images）

英國《都會報》報道指，迪米特馬薩賓在俄羅斯總統普京決定向烏克蘭採取「特別軍事行動」當日，曾被召到克里姆林宮，與普京一對一會面；馬薩賓也曾在Instagram放上跟父親及普京的合照。

馬薩賓（左一）在近兩年前曾在社交媒體放上與俄羅斯總統普京（右一）及父親迪米特馬薩賓（左二）的合照。（Instagram）

身在風眼，哈斯車隊周四（25日）已臨時決定不派領隊史迪拿（Guenther Steiner）出席記招，當晚即時宣布移除戰車及其他裝備上的Uralkali標記及顏色，周五亦不讓馬薩賓去記招。

史迪拿周五終於受訪，被問及是否繼續跟Uralkali合作，他透露：「我們需要處理法律問題，關於下星期的事，我都不能回答，下星期我們會處理。」並指出即使沒有了Uralkali贊助，車隊也能營運，「財務上，我們的情況不錯，失去了贊助也不會影響我們今個賽季，要得到資金的方法還有很多。」

哈斯車隊除去車身的贊助及有關元素：

史迪拿同時談及馬薩賓：「這是其中一件我們要解決的事，不是所有事都是我們能控制的，有些是跟政府有關，我也沒有能力去推翻，我們要視乎情況、及烏克蘭形勢的發展。」他指馬薩賓正堅強地看待這一切，「他當然為這些事感到不快，畢竟那是他的國家，但一切都沒有保證。」他又透露，若有空缺，車隊後備車手、兩屆F1世界冠軍菲迪柏迪（Emerson Fittipaldi）之孫比亞圖菲迪柏迪（Pietro Fittipaldi）會是首選。

馬薩賓沒有受訪，但在社交媒體發文道：「這是一段很艱難的時間，很多事情和說法都不是我能控制的。我只能集中精神在我可以控制的事情上，包括努力去為哈斯車隊做到最好。對於大家的理解和支持，我致以最深切的感謝。」

哈斯車隊有過好成績，也常陷入大小麻煩，領隊史迪拿（中）疲於處理。（Getty Images）

馬薩賓的F2賽績不算十分出色，其F1席位是由父親贊助車隊所換取，早已是公開秘密，當然在需要大量金錢才能營運的F1世界，他早已不是第一個、也不是最後一個「付費車手（Paid Driver）」，過往的「付費車手」也有不少成功例子，偏偏馬薩賓在低級別方程式時已有過不少言行問題、升上F1前甚至捲入性侵風波，早已不受車迷歡迎。

2021年是馬薩賓升上F1第一季，駕駛着戰力嚴重疲弱哈斯戰車，他一分未得、名列最尾也可理解，但每一站都比駕駛同一戰車的隊友米克舒麥加慢上許多，因而被認為不值得擁有席位。

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