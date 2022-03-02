F1︱哈斯俄羅斯車手爭議中獲准續戰　紅牛高薪長留韋斯達賓

國際體育界全面封殺俄羅斯運動員及團隊，一度令外界猜測，F1車隊哈斯旗下的俄羅斯新人車手馬薩賓（Nikita Mazepin），將被踢出新賽季。不過國際汽車聯會（FIA）開會商討後，決定讓這位俄國闊少續戰，令人感到意外。

另一邊廂，首奪F1總冠軍的韋斯達賓獲紅牛加薪續約，長期留效車隊。



馬薩賓（右）父親名下公司Uralkali冠名贊助哈斯車隊，哈斯傳正考慮與Uralkali及馬薩賓「割席」。（Getty Images）

俄羅斯因向烏克蘭採取軍事行動，國際體壇合力向俄方制裁。國際奧委會（IOC）呼籲禁止所有俄羅斯以及白俄羅斯（又稱：白羅斯）運動員參加國際賽；國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）發表聯合聲明，將俄羅斯國家隊踢出2022世界盃歐洲區附加賽及年底上演的卡塔爾世界盃決賽周，俄羅斯球會亦被逐出旗下所有賽事。

禁令掀起一股雪球效應，各大運動監管機構陸續向俄羅斯及白俄羅斯選手頒下禁賽令，唯獨FIA反其道而行，公布馬薩賓可續戰F1。國際汽車聯會（FIA）會長Mohammed bin Sulayem在聲明中稱，「FIA為烏克蘭事態發展感到傷感及震驚，我們正注視事態發展。我希望目前情況可得到一個快速而和平的解決辦法。為堅守FIA支持和平及政治中立原則，俄羅斯及白俄羅斯車手必須以中立身份及『FIA旗幟』作賽。」

換言之，馬薩賓獲開綠燈，續戰F1。這位今天剛滿23歲的車手，日前在Twitter發文稱，「這是個困難時刻，很多事情不在我控制範圍。我選擇專注在我所能夠做的，那就是努力為哈斯車隊做到最好。」

馬薩賓日前在Twitter發文表示會先做好自己。（Twitter）

就算FIA為馬薩賓續戰F1開綠燈，也不代表這位俄羅斯「闊少爺」可穩保F1車手位置。

F1車手陣容之中，可粗略分為兩大類車手，一種是實力超群的頂尖份子，另一種是靠驚人財力獲得位置的「付費車手」，馬薩賓正是後者。他的家族與俄羅斯總統普京關係密切，所屬的哈斯車隊，正是由他父親迪米特馬薩賓（Dmitry Mazepin）主理的俄羅斯化學肥料公司Uralkali贊助。

父親的財力，將實力平平的馬薩賓捧上F1車手位置。然而哈斯畢竟作為一支美國車隊，在這種大是大非之前，很可能要「歸隊」。外界消息指，哈斯正考慮與Uralkali分道揚鑣，假如屬實，當然不會留用這位主要贊助商打包而來的「太子爺」。

哈斯戰車車身及車隊物品上，原本印有Uralkali贊助商標記及俄羅斯國旗顏色拉花，隨着俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動，車隊立即除去一切Uralkali商標及俄羅斯相關拉花。車隊領隊史迪拿當時已表明，正考慮未來是否繼續跟Uralkali合作以及是否續用馬薩賓。

韋斯達賓傳已跟紅牛續長約。（Getty Images）

正當馬薩賓F1前途未卜，另一邊廂新科F1冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）再傳喜訊。英國《每日郵報》宣稱，這位24歲荷蘭車手獲紅牛車隊開出年薪4000萬的優厚條件，續約6年，人工水平與7屆世界冠軍咸美頓看齊。