F1車手測試前聚首展示反戰標語表態　竟獨欠咸美頓

F1新一季開鑼前夕，一眾車手齊集巴林，為新賽季作最後準備。季前測試前，18名車手齊齊穿上「不要戰爭」的T恤大合照，但卻竟獨欠平治的咸美頓。
F1下周末正式開鑼，車手陣容竟然仍有變動，即使國際汽聯（FIA）准許俄羅斯的馬薩賓（Nikita Mazepin）繼續出戰，但哈斯車隊單方面宣布棄用這名俄國車手，連車隊主要贊助也一併終止合作，哈斯公布由舊將麥奴臣（Kevin Magussen）驚喜回歸，夥拍米克舒密加出戰。
新賽季前的季前測試，今日（10日）起一連3日在巴林進行，一眾車手早已抵達，準備為車隊作最後準備。測試前夕，一眾車手以F1車手協會（Grand Prix Drivers' Association）名義，齊穿上「不要戰爭」的T恤，展示反戰橫幅及一面烏克蘭國旗，對俄烏戰事表態。
大合照中並不齊人，除了剛宣布回歸的麥奴臣外，還欠一人，竟然是最常為不公義發聲的7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）。
難道「咸爵爺」並不支持反戰？當然不是，咸美頓缺席大合照也是逼不得已，他其後在社交網站透露，原來是航班延誤。這名平治車手透過限時動態表態，他的心與一眾有勇氣及為自由而戰的烏克蘭人同在。
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