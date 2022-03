F1｜馬薩賓開記招大反擊　與父同遭歐盟制裁　哈斯覓舊將頂替

2022年度的F1賽季下周末展開,哈斯車隊(Haas F1 Team)繼續成為新聞主角,鋒芒甚至蓋過爭標熱門的平治、紅牛及法拉利,卻是因為連環不幸事件。



哈斯車隊由去年開始「俄羅斯化」——獲俄羅斯化肥公司Uralkali注資成為冠名贊助商,並以其中一個車手席位作交換,迎來Uralkali老闆之子——俄羅斯車手馬薩賓(Nikita Mazepin)。

上月底,俄羅斯揮軍烏克蘭,哈斯的「連環不幸事件」就此展開。

上月底的巴塞隆拿季前測試,哈斯車隊如常由領隊史迪拿(中)、車手米克舒麥加(左)及馬薩賓(右)亮相,未料兩日後事情急轉直下。(Getty Images)

在全球體壇紛紛封殺俄羅斯及其運動員下,哈斯先在上月底的巴塞隆拿測試期間,除去戰車上的贊助商標記所象徵俄羅斯國旗顏色,其後也跟Uralkali解約、並宣布棄用馬薩賓。

馬薩賓周三(9日)在莫斯科召開記招,狠批哈斯「不合理地」炒了他:「我本來想按照國際車聯的要求,以中立運動員的身份參賽,但在我合約被中止的前一晚,國際車聯提出了新的要求(要求參賽的俄羅斯及白羅斯車手簽署一份協議,內容包括必需反對俄羅斯入侵烏克蘭),然後我們分析了條款,翌日,我的合約就被中止了,我是被炒掉的。」

馬薩賓公開反擊哈斯。(Getty Images)

「車隊應該要更支持我的,我想繼續參賽,但一切都改變了,我失去努力了18年的夢想。我跟所有人一樣,是由媒體得知自己被炒掉的,我不值得有這個結果,對於這情況我很失望。」他表示自己在2月底完成巴塞隆拿的測試時,並不覺得自己有機會被炒;他也強調不會放棄在未來回歸,惟不會再信任哈斯車隊:「F1對我來說是個未完成的篇章,只要有機會,我會再參賽的。無論是哪位車手取代我,希望他有個美好前程,他們在(我被炒的)事件中沒有任何責任。」

馬薩賓的父親跟普京關係密切,在普京決定揮軍烏克蘭當日有份被召到克里姆林宮會談。馬薩賓的記招期間,有記者提問其父與普京關係如此緊密時,他如何能做到FIA協議中的「反對俄羅斯入侵烏克蘭」?惟未獲回應。在歐盟最新的制裁名單中,馬薩賓及其父迪米達馬薩賓都榜上有名。

馬薩賓認為自己不應被炒。(Getty Images)

儘管車隊老闆真哈斯(Gene Haas)曾稱沒有Uralkali也不會有資金問題,但Uralkali發聲明,會由法律途徑追討2022年對哈斯的贊助費,「大部份的2022贊助費已過戶予哈斯車隊,但他們在季前已中止合約,意味他們沒有履行責任」。

馬薩賓和Uralkali也宣布,將成立一個「We Compete As One 運動員支援基金」(We Compete As One athlete support foundation),支援因戰事而未能在最高水平作賽的運動員,首要是支援未能角逐冬季殘奧的俄羅斯殘疾運動員。基金的名字,無疑是跟F1的反歧視口號「We Race As One」相呼應,有「抽水」之嫌。

劇變之下,哈斯除了要重新設計車隊的宣傳、隊服、戰車花色外,更要在距離開季不足2星期時尋找新車手。雖然哈斯在明天(10日)開始一連3日的巴林季前測試,會由後備車手比亞圖菲迪柏爾迪(Pietro Fittipaldi)負責駕駛及測試新季戰車,但這位前世界冠軍菲迪柏爾迪之孫實力平平。

哈斯終在今日凌晨宣布,由丹麥車手麥奴臣(Kelvin Magnussen)回歸,填補馬薩賓離開後的空缺。麥奴臣曾在2017至2020年間效力哈斯,未料會以這樣的方式回歸。

比亞圖菲迪柏爾迪將為哈斯在巴林測試駕駛戰車,惟其實力平庸,料長遠不會為哈斯作賽。(Getty Images)

這邊廂解決了車手人選,另邊廂更加緊急——運載哈斯戰車及部件的航班,在土耳其伊斯坦堡發生故障,哈斯要臨時另覓航班,結果較其他車隊遲了足足兩日才抵達,車隊也宣布會錯過第一天上午的測試環節:「我們希望趕及下午的環節。」

哈斯車隊曾是F1中游份子,每每能取得積分甚至打入前列,在2022年實行全新規例之下,他們完全放棄改進2021年賽季的戰車,將所有資源押注在今季,惟各種不明朗因素下,實在令人擔心他們會否繼續成為包尾的「鐵膽」。