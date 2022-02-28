法甲︱最強美斯回來了？　缺陣PSG 9場聯賽仍登上助攻榜首

美斯加盟巴黎聖日耳門（PSG）後，頭3個月均諸事不順，不過他近期狀態漸入佳境，周六法甲對聖伊天一仗，助攻梅開二度，領軍3：1獲勝。
這是他聯賽連續5仗取得助攻，令季初因傷患缺陣達9輪比賽的他，升上助攻榜首。
美斯今季離開母會巴塞隆拿，加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，季初持續受傷患困擾，經常缺陣，令人懷疑已屆34歲的美聯，能否踢出在巴塞時期的高水平。
他在歐聯保持高入球率，出戰法甲頭3個月卻未能取得入球或助攻，一度令他高呼：「法甲難踢過西甲很多！」直到去年11月20日主場對南特一仗，同時取得法甲首粒入球和助攻，狀態漸入佳境，聖伊天慘成最大苦主。
PSG中前場人才鼎盛，美斯不用再像在巴塞時期一樣獨自過關斬將，前面有年輕的麥巴比在陣，身邊又有尼馬和迪馬利亞，讓他可專心為隊友鋪橋搭路。去年11月28日PSG作客聖伊天，美斯助攻連中三元，踏入2022年，不幸感染新冠肺炎，小休過後，迎來最佳狀態。1月下旬復出對蘭斯後備上陣取得助攻開始，已經連續5仗取得助攻，最新苦主又是聖伊天。
梅開二度兼得助攻的麥巴比，當選賽事最佳球員，他所入兩球都是來自美斯的助攻，美斯今仗共為球隊創造出6次入球機會，與麥巴比互相輝映。PSG今季聯賽兩次面對聖伊天，美斯合共交出5個助攻。今季26輪法甲聯賽，第1輪美斯尚未加盟，餘下25仗他僅14次正選上陣，另加2次後備，已取得11次助攻，登上助攻榜首，效率驚人，看來他已適應法甲，換個方式和崗位，為球隊取得勝利。
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