羽毛球・德國賽｜戴資穎不敵世界排名13日本女將　4年首次未入8強

世界排名第一的中華台北女將戴資穎，睽違8年再參加超級300系列德國公開賽，周四（10日）生涯首敗予日本的高橋沙也加，意外16強止步。



去年西班牙世錦賽結束後，戴資穎留在國內備戰，在今周開打的德國公開賽展開新賽季，調整時差和狀態備戰下周的全英公開賽。

戴資穎在次圈遭淘汰出局。（Getty Images）

戴資穎在16強遇上世界排名第13、過去從未輸過的日本女將高橋沙也加，首局意外陷入苦戰，頻頻失誤下以15：21先輸一局。次局，戴資穎一度領先下，遭對手打出刁鑽球路反超前，「小戴」雖然力追成18：18，惟關鍵時刻連失3分，以18：21落敗，中止對戰6連勝，無緣8強。

戴資穎坦言今仗因自己失誤而落敗。（Getty Images）

戴資穎明顯吃力，她坦言今仗比較急躁，加上對手速度快，讓她打得有點費力，「加上今天我自己的失誤多，帶來很大壓力。」不過，她觀察到場邊有不少球迷為她打氣，「進場的時候很開心，看到這麼多人來為我加油。」

戴資穎近年在國際賽表現穩定，對上一次未能在巡迴賽打入8強，已是2018年9月的中國公開賽，當時她在首圈出局。她將繼續為下周展開的全英賽備戰。

同樣意外在16強「下馬」的，還有世界排名第7、印度一姐仙杜。（Getty Images）

同樣在16強意外「下馬」的，還有世界排名第7、印度「一姐」仙杜，她苦戰3局後，終以14：21、21：15、14：21，敗予世界排名34的中國女將張藝曼。