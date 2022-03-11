F1｜平治帶激瘦版戰車赴巴林測試　紅牛領隊傳曾怒斥違規後反口

F1（一級方程式世界錦標賽）下周展開今季第一站的巴林站，今周一連三日在同一賽道作最後測試。

早已預告會帶上全新戰車到場的平治，近乎「無側箱」的設計令車迷震驚，但衛冕的紅牛車手韋斯達賓毫不擔心。



2022賽季的F1作出大改例，戰車轉而強調地面效應（Ground Effect），所有戰車的外觀都跟去年差天共地，且各隊對新規例各自演繹下，隊伍之間也起用完全不同的設計、戰車更新速度也成為重要戰場。

在巴林測試之前，已有傳聞指平治會帶來一架跟上月底巴塞隆拿測試時，樣子完全不同的W13戰車，更盛傳新車近乎「無側箱（Sidepod）」，引發熱議。

10隊車隊在巴林測試的戰車：

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果不其然，平治在周四公開全新戰車，側箱極狹窄、車身很「瘦削」，與其他對手的設計截然不同，尤其與側箱呈凹陷狀的法拉利各走極端，平治新車手佐治羅素（George Russell）打趣道：「W13最近節食了。」

相隔兩星期，模樣完全不同的平治戰車W13（按圖閱覽）

德國賽車媒體AMuS曾報道，紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）在目睹平治新車後，怒指其「違背新規則精神，對我們來說，有些部件並不合法」，並指平治的W13側箱之上伸出、連接倒後鏡的兩翼違規。不過紅牛其後稱，漢拿當日「沒有公開跟媒體談及平治車隊，之前流傳有關他的言論都是錯誤引述」。

漢拿其後再接受媒體訪問，亦給出不一樣的說法：「我還沒有很留意（平治的新車），那顯然是有點與眾不同的設計概念，但還要留給設計師和氣動力學家們去研究。」被問及會否針對平治新車投訴，他僅稱，「要留給（工作人員們）消化、了解一下。」

紅牛領隊漢拿（左一）被指曾認為平治新車有部件不合法規。（Getty Images）

至於去年首奪F1車手總冠軍的韋斯達賓（Max Verstappen）回應有關新的W13時，顯得相當不以為然，還打趣道：「很醜吧？顏色也不好看。」他直言無法控制別人的做法，只能做好自己；他稍早前亦曾指，今季銳意重返爭標行列的法拉利是主要對手：「他們看起來很強、很穩定，他們很快，無論是長距離或是短距離，速度都顯而易見。希望到了Q3（巴林站排位賽第三回合）時，我們能趕上、或是較接近他們。」